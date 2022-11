Calciomercato, stanno prendendo Singo: firma in Serie A

Wilfried Stephane Singo è il nome che infiamma il calciomercato di Serie A. Il terzino destro del Torino è uno dei profili più appetiti della Serie A e potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi dell’allentore della big che sta cercando un nuovo terzino destro di spinta.

Calciomercato, colpo Singo per la big: le ultime notizie

Il Torino potrebbe perdere Wilfried Stephane Singo nel prossimo calciomercato. Il difensore ivoriano è uno dei migliori terzini destri della Serie A e il suo curriculum si è impreziosito di prestazioni strepitose negli ultimi due anni che lo hanno fatto balzare in cima alle liste dei desideri dei top club italiani.

Il futuro di Singo si scrive già dopo il Mondiale. In questa nuova stagione sta vivendo momenti complicati con il Toro, non è ancora riuscito ad essere del tutto decisivo e la sua avventura con i granata potrebbe essere arrivata al capolinea. L’esterno destro è giovanissimo ed ha davanti a sé una carriera certamente scintillante.

Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Wilfried Singo non sarà ancora al Torino ma in un top club. Già a gennaio si proverà l’assalto decisivo per acquistarlo, altrimenti poi la trattativa si trasferirà all’estate, quando ogni club avrà maggiori disponibilità economiche.

Calciomercato Juventus, colpo Singo dal Torino: nuovo tradimento

La Juventus vuole Wilfried Singo dal Torino nel prossimo calciomercato. I bianconeri hanno appena acquistato Gleison Bremer dai rivali e potrebbero continuare il “saccheggio” degli uomini migliori, andando a prendere anche il terzino destro. Il futuro di Juan Cuadrado non è certo e Allegri ha chiesto rinforzi immediati per migliorare la rosa.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Juventus sta provando a spingere sull’acceleratore per prendere Singo dal Torino. I bianconeri proveranno a fare un’offerta importante a Urbano Cairo che, però, questa volta vuole resistere e non deludere i suoi tifosi.

A gennaio il trasferimento di Singo alla Juventus sembra impossibile. Ma la società bianconera non mollerà il colpo e fino alla fine della stagione proverà a stringere i giusti accordi con Maxime Nana, agente del terzino ivoriano, per poi fare un nuovo assalto in estate.

Singo alla Juventus: il Torino chiede almeno 20 milioni

Il Torino e Singo potrebbero separarsi per colpa della Juventus. Il club bianconero vuole prendere anche l’esterno destro dal Torino e ricostruire parte della difesa granata dello scorso anno. Singo ha il contratto in scadenza nel 2023 con opzione per un altro anno che potrebbe essere esercitata a breve. Il Torino chiede almeno 20 milioni di euro per cedere l’ivoriano che piace anche all’Inter in caso di partenza di Denzel Dumfries.

