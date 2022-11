Serie A: preso Aouar a gennaio a 8MLN, beffate altre due italiane

Il fantasista francese è pronto ad iniziare una nuova e importante avventura lontano dal proprio paese. Perché è il campionato italiano scelto come sua prossima destinazione e ora arrivano notizie riguardo il possibile accordo già raggiunto con una delle squadre interessate.

Calciomercato: Aouar in Serie A

Quest’anno solo sei presenze a causa del brutto infortunio che ha costretto il giocatore a stare a lungo in questa nuova stagione lontano dai campi. Adesso però sta tornando e ha ritrovato la forma e anche il gol. Il calciatore lascerà il Lione perché in scadenza di contratto a giugno 2023 e non rinnoverà. Molte società si sono interessate a lui per prenderlo a zero, tra queste anche tre italiane come Milan, Juventus e Roma. Ma ora c’è un club che ha voluto dare una sterzata importante alla trattativa per provare a prendere il giocatore subito, sia per migliorarsi e raggiungere obiettivi importanti quest’anno, che per anticipare la concorrenza di tutta Europa.

Il Lione ha anche già fissato il prezzo del giocatore, che sarà lasciato andare per fare cassa e non perderlo a zero. Lui che, nonostante sia un classe 1998, ha dato tanto al club francese, vestendo la maglia del Lione dalle giovanili. Con la prima squadra ha ottenuto 232 presenze e messo a segno 44 gol con 36 assist. Ora però è tempo di andar via.

Aggiornamenti riguardo il possibile trasferimento di Aouar in Serie A con il Milan che befferebbe Juventus e Roma.

Aouar Milan: Juventus e Roma beffate

Il Milan ha deciso di anticipare l’acquisto di Houssem Aouar anche se è in scadenza di contratto. L’obiettivo di Maldini e Massara che vogliono il 24 enne a tutti i costi è quello di anticipare Juventus, Roma e le altre squadre europee interessate a lui. Andranno via Adli (in prestito) forse proprio al Lione e Ballo-Toure venduto per fare cassa e pagare parte dell’acquisto di Aouar al Milan.

Il prezzo di Aouar al Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, serviranno circa 8 milioni al Milan per comprare Aouar a gennaio anticipando la concorrenza. Pare essere questo il prezzo fissato dal club francese del Lione per il proprio talento che andrà via perché in scadenza di contratto.

