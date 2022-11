Due occasioni in Italia per Takuma Asano, l’eroe che piegato la Germania

Protagonista con il Giappone, Takuma Asano può pensare di approdare in Italia nel prossimo mercato. Svelati tutti i dettagli sul futuro del giocatore che ha steso la Germania questo pomeriggio e regalato una vittoria storica alla sua Nazionale.

Asano in Italia, due opzioni per il giapponese

Novità per quanto riguarda il futuro in Italia dell’attaccante del Bochum Asano che ha impressionato nell’ultima gara dei Mondiali tra Germania e Giappone. Il giocatore, protagonista assoluto, ha realizzato uno splendido gol che ha permesso alla sua Nazionale di ottenere i primi tre punti contro una rivale forte. Alla vigilia nessuno avrebbe pensato ad un successo da parte della squadra nipponica che, invece, è riuscita a vincere clamorosamente.

Man of the match Takuma Asano. Ecco perché, il giocatore, può arrivare in Italia. Due opzioni per il suo futuro nel prossimo calciomercato. Attualmente milita in Germania, tra le fila del Bochum ma molto presto potrebbe arrivare nella nostra nazione.

Già due club l’hanno segnato nella propria lista della spesa, ecco tutti i dettagli.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato, Genoa o Parma nel futuro di Takuma Asano

Secondo le ultime indiscrezioni, il calciatore ha la possibilità di approdare in Italia. Genoa e Parma possono prendere Asano nel prossimo calciomercato di gennaio 2023. Il grifone l’ha già messo nel mirino.

Un mese fa è uscita l’indiscrezione relativa all’interesse del Genoa nei confronti dell’attaccante del Bochum Asano. Oltre a ciò anche il Parma potrebbe fare un tentativo, considerando che il club è sempre molto attento al mercato estero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Serie A: altro infortunio ai Mondiali, i tempi di recupero

Takuma Asano e il suo passato in Italia: svelata la verità

Chi è Takuma Asano? Classe 1994, secondo alcune fonti rimbalzate subito dopo la vittoria del Giappone contro la Germania, è soprannominato il ternano per aver vissuto a Terni durante il periodo dell’adolescenza. A tre anni, infatti, sempre secondo questa indiscrezione, si è trasferito con la sua famiglia in Italia. Successivamente ha iniziato la carriera da calciatore giocando anche nel Rieti, in eccellenza. La verità però è un’altra: Asano non è mai stato a Terni, in Italia e non ha mai giocato al Rieti. Resta, comunque, la possibilità di approdare nel nostro paese con Genoa e Parma interessate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Inter Napoli: non giocherà, brutte notizie dai Mondiali