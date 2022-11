Maledizione Mondiali 2022: salta l’esordio, a rischio tutto il torneo

Davvero senza precedenti ciò che sta accadendo in Qatar 2022 per i Mondiali di calcio che sono iniziati tra le grandi polemiche e ora si stanno trasformando in una vera e propria maledizione per molti calciatori che si stanno infortunando.

Mondiale Qatar: altro infortunio serio

Sono già molti i giocatori che sono finiti in infermeria pre Mondiale e anche in questi ultimi giorni direttamente in Qatar. Gli ultimi allenamenti hanno evidenziato che tanti giocatori non sono nelle migliori condizioni a causa dei calendari fitti di impegni in pochissimi giorni. Non hanno quasi mai possibilità di recuperare i calciatori che si trovano costretti a fare i conti con i continui infortuni.

Adesso, un’altra importante Nazionale ha perso uno dei suoi migliori giocatori. E’ ancora una volta un’attaccante ad essere finito ko a poche ore dall’inizio del Mondiale. Salterà la prima partita e si dovranno valutare i tempi di recupero per stabilire il suo rientro. Non è detto però che riesce a recuperare prima che si concluda la competizione.

Sane si è infortunato per la Germania.

Germania Giappone: Sane infortunato, salta la partita

Brutte notizie anche per la Germania che ha perso per infortunio Sane in vista della gara d’esordio contro il Giappone. Infatti, il calciatore di proprietà del Bayern Monaco sarà assente per la prima partita del Girone dei tedeschi. Per la partita in programma mercoledì 23 novembre Germania Giappone sarà assente Sane per infortunio al ginocchio. Piccolo problema accusato durante l’ultimo allenamento per quanto riguarda l’attaccante. A riportare la notizia sono i colleghi tedeschi di DFB.de.

Germania: Sane recupera per la Spagna

Proverà a fare di tutto il ct Flick a recuperare dall’infortunio Sane per Germania Spagna, seconda partita del girone dei tedeschi dove quasi sicuramente ci si giocherà il primo posto del gruppo, che può rivelarsi determinate per il raggiungimento della finale. Da capire i tempi di recupero di Sane con la Germania che è in ansia.

