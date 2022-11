Francia, tremendo infortunio per Hernandez: si teme per il crociato

Francia, bruttissimo infortunio per Hernandez: esce dolorante e rischia la rottura del crociato. Il difensore di Didier Deschamps ha lasciato immediatamente il campo e solo nella giornata di domani saranno effettuati gli esami clinici.

Francia, tremendo infortunio per Hernandez: crociato rotto?

La Francia continua il suo periodo horror con gli infortuni. Didier Deschamps perde ancora un altro titolare e va anche in svantaggio nell’occasione dell’infortunio dell’esterno. I campioni del mondo in carica sono sotto contro l’Australia e dovranno rincorrere il risultato per non essere l’ennesima big deludente all’esordio.

Brutta tegola per la nazionale transalpina: dopo Kante, Pogba, si ferma anche un altro grande talento. Il giocatore era partito titolare nell’esordio di Qatar 2022 ma è facile immaginare che non proseguirà il Mondiale fino alla fine.

Le ultime notizie in casa Francia sono preoccupanti per l’infortunio di Hernandez: si teme il crociato. Il terzino sinistro stava rincorrendo un avversario ma il suo ginocchio ha avuto un brutto slancio ed è andato immediatamente k0.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Francia, infortunio Hernandez: preoccupazione e ansia per il crociato

Lucas Hernandez si è subito fermato per infortunio durante Francia Australia: si teme pr la rottura del crociato. Al minuto numero 9, il difensore del Bayern Monaco ha chiesto immediatamente il cambio per un problema al ginocchio che tiene in ansia sia il club bavarese che la nazionale transalpina.

Dopo qualche minuto fermo a terra dolorante, Lucas Hernandez ha chiesto immediatamente il cambio per infortunio. Il suo ginocchio è sembrato spostarsi dall’asse mentre rincorreva Leckie ed ha dovuto abbandonare il campo. Al suo posto, come un gioco del destino, è entrato il fratello, nonché milanista, Theo Hernandez.

Lucas Hernandez è uscito accompagnato dai medici ma sulle sue gambe. Nonostante questo, però, le condizioni del suo ginocchio sono da valutare attentamente nel corso dei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Mondiali Qatar 2022: calciatore fatto fuori, pesava troppo

Infortunio Lucas Hernandez: rottura del crociato o distorsione?

L’infortunio di Theo Hernandez tiene in ansia la Francia: si teme la rottura del crociato. La speranza di Deschamps e del Bayern Monaco è quella che sia solo una distorsione semplice al ginocchio, in modo tale che i tempi di recupero siano molto più brevi. In caso di rottura del crociato, invece, il ko sarà di lungo termine e avrebbe già terminato la stagione.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Mondiali Qatar 2022: Cristiano Ronaldo licenziato e svincolato