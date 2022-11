Mondiali: spavento per l’attaccante, si è infortunato in allenamento

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del calciatore. Tanti infortuni importanti in queste ultime ore che possono aver compromesso il Mondiale di diverse Nazionali e dei loro leader.

Mondiali 2022: infortunio in allenamento

Dopo Benzema e altri campioni che sono andati ko ora ci sono importanti novità perché un altro giocatore di grande livello ha fatto spaventare tifosi e la propria Nazionale. Sono arrivate le informazioni delle ultime ore che hanno svelato le ultime dopo quanto accaduto in allenamento. E’ uno dei giocatori che potrebbe attirare maggior interesse da questa competizione appena partita in Qatar. Intanto, l’attaccante del Liverpool potrebbe avere qualche difficoltà in vista della prima partita del Mondiale.

Quest’anno ha già messo a segno 9 gol con la maglia del Liverpool e vuole iniziare ad aumentare il bottino andando in rete con continuità in questo Mondiale in Qatar. Intanto, in vista della prima partita sarebbero potuti sorgere i primi problemi che per fortuna sono rientrati subito.

Paura per l’Uruguay e Darwin Nunez per un possibile infortunio a pochi giorni dall’inizio del Mondiale della Nazionale sudamericana.

Uruguay: infortunio Darwin Nunez

Piccolo spavento durane l’allenamento della Nazionale dell’Uruguay, quando Darwin Nunez ha lasciato la sessione a causa di un infortunio, salvo poi fare ritorno dopo aver effettuato degli accertamenti fisici che hanno scongiurato ogni possibile problema serio. L’attaccante del Liverpool sarà a disposizione per la prima partita del Girone contro la Corea del Sud che si giocherà giovedì 24 novembre. A riportare la notizia sulle condizioni del calciatore uruguagio è stato El Pais.

Uruguay: i tifosi puntano su Darwin Nunez

L’attaccante si sta riprendendo dopo un inizio di stagione difficile. Dopo aver firmato con il Liverpool ci sono stati dei primi problemi di ambientamento per il calciatore, poi però sono arrivati i gol e le buone prestazioni che hanno permesso ora a Darwin Nunez di arrivare carico con l’Uruguay per giocare i Mondiali. Il calciatore è tra i più attesi di questa competizione e anche i tifosi della proprio Nazionale puntano molto sulle sue qualità.

