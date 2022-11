Calciomercato, accordo con Guardiola: firma dopo il Mondiale

Importanti novità arrivano sul futuro di Pep Guardiola nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il tecnico spagnolo sarebbe pronto a firmare il suo nuovo contratto subito dopo il Mondiale, visto l’accordo raggiunto negli scorsi giorni.

Calciomercato, Guardiola sorprende tutti: accordo raggiunto

Negli ultimi mesi si stanno susseguendo sempre più notizie in merito al futuro di Per Guardiola. Lo spagnolo non ha infatti mai nascosto la sua volontà di potersi sedere un domani su una panchina di una Nazionale, ipotesi non impossibile se consideriamo che l’ex Barcellona e Bayern Monaco è in scadenza con il Manchester City il prossimo di giugno.

L’idea che Guardiola possa lasciare i Citizens a fine stagione non è dunque del tutto remota, come d’altronde non lo è neanche quella di poter un domani diventare ct di una Nazionale, visto che dopo il Mondiale si libereranno un paio di panchine, come quella della Selecion spagnola, che potrebbe fare al caso suo.

Mentre tutti si chiedono cosa riservi il futuro di Pep, il tecnico del Manchester City ha deciso di agire nell’ombra stuped tutti. Stando alle ultime notizie di calciomercato, Guardiola avrebbe infatti trovato un accordo per firmare il suo nuovo contratto subito dopo il Mondiale.

Addio Nazionale: Guardiola firma con il club

Dopo mesi di notizie ed indiscrezioni il futuro di Pep Guardiola nel prossimo calciomercato sembra essere stato definito. Per il tecnico spagnolo si parlava di addio al City a fine stagione e possibile approdo su una panchina di una Nazionale, come quella spagnola o brasiliana, ma come solito fare ha deciso di stupire tutti prendendo una decisione fino a qualche settimana fa poco quotata.

Stando a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, Pep Guardiola è infatti pronto a firmare il proprio rinnovo di contratto con il Manchester City, con i Citizens che hanno perseverato e raggiunto il loro obiettivo, nonostante si parlasse già di addio e sostituti.

Calciomercato, Guardiola rinnova con il City: i dettagli

Come anticipato da Fabrizio Romano sui propri profili social, Pep Guardiola è pronto a firmare il suo rinnovo con il Manchester City subito dopo il Mondiale nel prossimo calciomercato, legandosi ai Citizens fino al 2025. Il tutto, in realtà, potrebbe essere ufficializzato già nei prossimi giorni dal club di Manchester.

