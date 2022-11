Calciomercato Milan, occhi su Messico-Polonia: sarà rossonero

Occhi diretti sulla sfida di oggi tra Messico e Polonia, perché il calciomercato del Milan passerà dalla sfida ai Mondiali. Il motivo è legato alla partita di quest’oggi.

Calciomercato Milan, obiettivo dal Mondiale: giocherà oggi

Giocherà oggi in Messico-Polonia, quello che è da considerare a tutti gli effetti un obiettivo di calciomercato del Milan, secondo quanto rivelano dall’estero.

È infatti dalla Spagna che riportano le ultime notizie di mercato che riguardano il Milan, con un doppio obiettivo dalla sfida. Come risaputo, c’è l’interesse forte per Jakub Kiwior, idea ormai annunciata da tempo per i rossoneri, che nel futuro potrebbero inserirlo nella coppia difensiva con Tomori. Ma non sarà l’unico interesse che arriva proprio dalla partita di oggi.

Come riportato da Fichajes.com, quello che è un obiettivo anche del Barcellona, piacerebbe anche al Milan: parliamo di Edson Alvarez, centrocampista dell’Ajax che è nella lista di Paolo Maldini per l’imminente calciomercato. Con il rinnovo di Bennacer che non arriva e una situazione da sistemare in mezzo al campo, considerando anche il fatto che Bakayoko ha convinto poco o nulla nel suo ritorno in rossonero, potrebbe essere proprio il messicano, il nuovo giocatore dei rossoneri.

Mercato Milan, Kiwior e Alvarez: doppio obiettivo per gennaio

Dalla Spagna dunque riportano la notizia in merito al doppio obiettivo di calciomercato del Milan, con Kiwior e Alvarez da Messico-Polonia. Oltre al difensore dello Spezia, dunque, è forte l’interesse anche per il calciatore del Messico, tra i migliori della sua Federazione, che potrebbe passare dall’Ajax al Milan. Un grande salto, col Milan che porterebbe il calciatore in Italia nell’immediato. Il valore economico che ne fanno i lancieri però resta alto e Maldini e Massara ne sono consapevoli.

Ultime Milan, le cifre del colpo Alvarez

Sono già fissate le cifre del colpo Alvarez, l’Ajax avrebbe fatto conoscere al Milan il valore del suo cartellino. Ha voglia infatti di arricchirsi il club olandese che, per cedere Edson Alvarez, vorrà incassare almeno 30 milioni. I rossoneri partirebbero da una base di offerta inferiore, ma la trattativa andrà avanti per lungo tempo, con la speranza di chiudere per molto meno da parte di Maldini e i rossoneri.

