Calciomercato Milan: affare Ronaldo, si sblocca la trattativa

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan. Stando alle ultime notizie, infatti, si sarebbe sbloccato per i rossoneri la trattativa per Cristiano Ronaldo.

Milan, intreccio di mercato: si sblocca l’affare Ronaldo

Il Milan sta sfruttando questa sosta Mondiale per studiare quelle che potrebbero essere le migliori soluzioni da attuare nel prossimo calciomercato per rinforzare la rosa di Stefano Pioli, già comunque molto competitiva di suo. Nelle ultime ore Massara ha seguito con attenzione in Qatar due obiettivi rossoneri, Alvarez del Messico e Kiwior della Polonia, ma un’importante novità ha stravolto le carte in tavola a casa Milan.

Nel pomeriggio è stato infatti ufficializzata la rescissione contrattuale di Cristiano Ronaldo con il Manchester United, facendo diventare il fenomeno portoghese una vera e propria opportunità per tantissimi club europei e non, visto che sia dall’America che dal mondo arabo arrivano offerte per CR7. Neanche il tempo di far uscire la notizia che il futuro di Ronaldo sembra però essere stato già segnato.

Stando a quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, l’affare Cristiano Ronaldo si sarebbe infatti sbloccato, con il Milan che potrebbe clamorosamente trarre vantaggio nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Milan: l’affare Ronaldo sblocca l’arrivo in rossonero di un top

I destini di mercato di Cristiano Ronaldo e del Milan sembrano essere intrecciati. In diverse occasioni accostato ai rossoneri, in modo particolare durante la scorsa estate, l’approdo del portoghese nel suo nuovo club potrebbe clamorosamente favorire l’arrivo in rossonero di uno degli obiettivi di Maldini e Massara.

Stando a quanto riportato da sportmediaset, dopo la rescissione con il Manchester United Cristiano Ronaldo potrebbe infatti rimanere in Premier League e firmare con il Chelsea, che di fatti potrebbe lasciar partire Hakim Ziyech, direzione Milan, nel prossimo calciomercato.

Milan, torna di moda Hakim Ziyech: i dettagli

Maldini e Massara seguono interessati le trattative tra il Chelsea e Cristiano Ronaldo, perchè con sei mesi d’anticipo potrebbe arrivare in rossonero uno dei colpi più discussi, e mancati, della scorsa estate. Qualora il portoghese dovesse firmare con i Blues, il Milan proverebbe a chiedere nuovamente in prestito Hakim Ziyech nel prossimo calciomercato. A differenza della scorsa estate, con lo sbarco di CR7 allo Stamford Bridge le quotazioni di un possibile approdo del marocchino in Italia potrebbero salire.

