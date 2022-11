Inter: Lukaku via a titolo definitivo, scelta la destinazione

Importanti notizie di calciomercato che riguardano l’attaccante belga e la società nerazzurra. L’Inter rischia di dire addio, di nuovo, al bomber che può definitivamente salutare la squadra italiana dopo aver lasciato il segno in tutti i sensi.

Inter: sgarbo dal Chelsea

Romelu Lukaku, in dubbio per l’esordio del Belgio ai Mondiali in Qatar 2022, ha saltato buona parte della stagione per infortunio con l’Inter. Solo 5 presenze al momento quest’anno, con 2 gol e un assist messi a segno. La squadra italiana è alla ricerca di opzioni per sostituirlo nel caso in cui non dovesse continuare nel club per la prossima stagione. Sarà necessario raggiungere un accordo economico con il Chelsea che fa il prezzo molto elevato.

La squadra inglese non vuole che il prestito dell’attaccante belga con l’Inter si prolunghi di un altro anno e per questo i dirigenti del club vogliono che il calciatore torni a Londra il prossimo anno per poi venderlo nuovamente a titolo definitivo. Da capire come andrà a finire e la scelta del giocatore.

Il Chelsea vuole cedere Lukaku a titolo definitivo e l’Inter ci pensa.

Chelsea: cessione Lukaku nel 2023

Il Chelsea vuole a tutti i costi vendere Romelu Lukaku la prossima estate per fare cassa dopo il grande investimento fatto per lui. Non sarà facile vista l’età e quest’anno che è iniziato nel peggior dei modi possibili. Tanta sfortuna per l’attaccante belga che ha subito un doppi infortunio e ancora non ha praticamente mai giocato con i nerazzurri tranne che per le prime giornate.

Come svelato dal noto quotidiano britannico The Sun, il Chelsea vuole cedere Romelu Lukaku nel calciomercato della prossima estate a titolo definitivo, con l’intenzione di recuperare un po’ dell’investimento fatto da oltre 100 milioni nell’estate del 2021. Lo scenario per il club inglese resta complicato al momento, visto che dovrebbero abbassare di molto il suo prezzo per trovare il giusto acquirente.

Lukaku vuole l’Inter

Sarà decisiva la volontà del calciatore, infatti, che ha da sempre ammesso di provare un legame forte per questi colori. Lukaku vuole restare all’Inter e col Chelsea si proverà a trovare un accordo definitivo.

