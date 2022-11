Luis Enrique scelto come nuovo allenatore: firma dopo i Mondiali

Importanti notizie di mercato che arrivano dalla Spagna riguardo quella che sarà la nuova panchina di Luis Enrique. L’attuale ct della Spagna dopo il Mondiale andrà via per tornare ad allenare una squadra di un club.

Spagna: Luis Enrique via dopo il Mondiale

Secondo il quotidiano AS , la persona che sta guidando la Spagna in questi Mondiali in Qatar è pronto a dire addio alla Nazionale al termine di questa grande avventura. L’ex Barcellona sarebbe intenzionato a tornare alla guida di un club ancora un volta. Tante le voci di mercato che riguardano l’allenatore che piace al Manchester United da tempo che però ora ha un nuovo progetto con Ten Hag e l’altro club che pensa a lui è l’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha una situazione delicata con Diego Simeone e a fine stagione può arrivare l’addio, con l’Atletico che dovrebbe poi andar a fare una nuova scelta.

Diego Pablo Simeone è ancora una volta uno dei protagonisti del calciomercato e può lasciare l’Atletico Madrid, dal momento che il tecnico argentino, a causa degli scarsi risultati della squadra spagnola negli ultimi mesi in particolare e per questo si è tornati a parlare molto di un possibile arrivo dell’attuale ct della Spagna per la panchina dei Colchoneros.

Luis Enrique lascerà la Spagna dopo il Mondiale.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Atletico Madrid: obiettivo Luis Enrique

La scelta di Luis Enrique come futuro allenatore dell’Atletico Madrid significherebbe un cambiamento radicale nella filosofia della squadra spagnola, dal momento che entrambi gli allenatori sono agli antipodi del calcio. L’Atletico ha l’obiettivo di tornare a recuperare la competitività persa dopo diversi anni di successi per mano di un grande allenatore come Simeone che, ad oggi, è tra i più pagati allenatori di sempre.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Maledizione Mondiali 2022: altro infortunio

Luis Enrique all’Atletico libera Simeone per l’Argentina

Il possibile trasferimento di Luis Enrique all’Atletico Madrid e l’addio di Simeone potrebbe portare il Cholo a fare una scelta importante. Perché la Nazionale argentina può pensare di ingaggiare proprio l’attuale allenatore dell’Atletico Madrid per l’Argentina, visto che il ct Scaloni andrà via dopo il Mondiale in Qatar.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mondiali: spavento per l’attaccante