Juventus: accordo segreto scoperto, il talento italiano firma

Il calciomercato della Juventus è già iniziato con la società che lavora in segreto per grandi calciatori. Nuovi acquisti e rinnovi, è così che il club bianconero ha intenzione di dare via a questo nuovo e importante progetto per tornare vincenti.

Juventus: colpo a centrocampo

La società di Agnelli vuole continuare ad investire, ma farlo con logica. Infatti, il nuovo progetto della Juve sarà un mix di giovani talenti in procinto di consacrarsi e calciatori esperti senatori dello spogliatoio che possano aiutare ancor di più nella crescita di questi talenti. La Juve vuole rinforzare il reparto di centrocampo e per farlo parla italiano. Perché il club è rimasto stregato da un giocatore su tutti che rientra anche nei migliori della Nazionale di Mancini.

Le prossime settimane saranno decisive già per avere un accordo con il suo agente, perché l’intenzione del club è quella proprio di blindare il centrocampista e affidarsi a lui per ancora molti anni. Anticipata la concorrenza della Premier League che aveva messo gli occhi su di lui, in particolare l’Arsenal di Arteta che però ora resterebbe beffato.

La Juventus ha intenzione di rinnovare il contratto di Locatelli dopo il riscatto.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Rinnovo Locatelli Juve: accordo

La Juve riscatta Locatelli e rinnova con lui fino al 2027. Programmazione nel modo giusto della Juventus che vuole partire tenendo e blindando i suoi migliori calciatori. Come svelato da Tuttosport c’è il piano della società per bloccare ancor di più il centrocampista italiano che ha conquistato tutti alla Juve. Prima il riscatto e poi il rinnovo per allontanare ancor di più le voci sulla Premier League.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juve: colpo dal Mondiale

Locatelli Juve: riscatto e rinnovo

La Juventus ha un obbligo di riscatto col Sassuolo per Manuel Locatelli. Un riscatto fissato a 30 milioni e condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione attuale. Inoltre, secondo le ultime notizie riguardanti il centrocampista italiano, sono anche previsti dei premi cumulabili fino a 7,5 milioni di euro al raggiungimento di altri obiettivi. In caso di riscatto la Juve avrebbe Locatelli fino al 2026 e per questo si vuole chiudere il rinnovo fino al 2027.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: Zidane ha scelto la Francia