UFFICIALE – Cristiano Ronaldo licenziato e svincolato: dove andrà

Dove giocherà Cristiano Ronaldo dopo il Mondiale? Il suo futuro si decide nei prossimi giorni e ora è arrivata l’ufficialità dell’addio al Manchester United. Durissimo comunicato contro il campione portoghese.

Calciomercato, decisione ufficiale su Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo e il Manchester United si dicono addio: ormai è ufficiale. Il portoghese non è mai stato felice con la maglia dei Red Devils nel suo ritorno in Premier League e ha vissuto l’ennesima annata da “mal di pancia” per Champions League. La mancata qualificazione alla competizione europea non è piaciuta all’ex Juventus che ha spinto con la società e con ten Hag per l’addio.

La polveriera Cristiano Ronaldo è continuata anche dopo lo stop ai campionati e prima del Mondiale ha pesantemente litigato con il club. Ma prendere Cristiano Ronaldo non è facile per nessuno: non per problemi tecnico-tattici o di età, ma per l’aspetto economico che non è facile da gestire per nessun club al mondo.

Ora si apre una nuova opportunità. Secondo le ultime notizie di mercato, il futuro di Cristiano Ronaldo si decide dopo il Mondiale in Qatar. E potrebbe esserci una clamorosa sorpresa nella sua carriera, dopo anni trascorsi a vincere ovunque.

Calciomercato, Ronaldo licenziato e svincolato: il comunicato

Il Manchester United ha comunicato la rescissione consensuale del contratto di Cristiano Ronaldo: ora è svincolato. Il campione portoghese non ha accettato lo scarso rendimento dei Red Devils e si è messo contro il suo club. Erik ten Hag e la società si sono stufati dei suoi atteggiamenti e hanno preso la decisione drastica.

Pochi minuti fa, il Manchester United ha comunicato ufficialmente l’addio di Cristiano Ronaldo. A gennaio si deciderà una volta per tutte il futuro di Cristiano Ronaldo che ora sta pensando al Mondiale con il suo Portogallo.

“Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all’Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro”.

Futuro Cristiano Ronaldo, il suo annuncio: ecco dove andrà

Anche Cristiano Ronaldo ha annunciato l’addio al Manchester United con un comunicato uffuciale.

“Dopo i colloqui con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di rescindere il nostro contratto. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro il meglio al Manchester United”.

Il prossimo club non è ancora deciso ma potrebbe restare in Premier League, con il Chelsea interessato o tornare in patria e firmare per lo Sporting Lisbona.

