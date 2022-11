Karsdorp, colpo a sorpresa in Serie A: svelato il nuovo club

Svelato il nuovo club di Rick Karsdorp, il calciatore è ai ferri corti con la Roma, ma è ancora in Serie A che sarà il suo futuro. Svelato il suo nuovo club, niente Juventus.

Calciomercato, colpo Karsdorp in Serie A: svelato il suo nuovo club

Niente Juventus, ma lontano dalla Roma e ancora in Serie A. Rick Karsdorp saluterà certamente la Roma dopo le vicende venute fuori con gli attriti con José Mourinho, tecnico che lo ha tagliato fuori con le dichiarazioni arrivate nelle ultime settimane prima della sosta Mondiali.

Via dalla Roma, Karsdorp nei giorni scorsi ha anche pubblicato una stories che non lascia dubbi, con il cuore rotto pubblicato sui social assieme ai colori giallorossi. È momento di riflessioni però per lui perché, con la voglia di restare ancora a giocare in Serie A, sembra essersi fatto avanti un altro club italiano.

È infatti il Bologna a voler piazzare il colpo di calciomercato dalla Roma nel nome di Rick Karsdorp. L’esterno olandese potrebbe essere l’acquisto di esperienza per la corsa alla salvezza, che il Bologna vuole trovare al più presto possibile, con Thiago Motta in panchina. Sarebbe proprio lui il nome indicato e, considerando quella che è l’occasione di mercato, i felsinei ci proveranno.

Mercato Bologna, colpo Karsdorp: le ultime

Sono i colleghi de La Gazzetta dello Sport a riportare le ultime notizie di calciomercato legate al Bologna, il colpo è Rick Karsdorp. Dalla Roma, in uscita dopo le vicende che lo vedono costretto ora a cambiare squadra. Da titolare indiscusso dei giallorossi, battendo anche la concorrenza sulla corsia con Celik, a elemento fuori rosa. Mourinho ha preso la sua decisione, parlando pubblicamente degli attriti con lui e ora Karsdorp può finire al Bologna, che sfrutterebbe così la sua occasione di mercato.

Ultime Bologna, i dettagli dell’operazione Karsdorp

La situazione che vive alla Roma, permetterebbe al Bologna di piazzare il colpo a cifre ribassate per Rick Karsdorp. Il calciatore olandese ha un valore di mercato alto, ma che si abbassa a causa della situazione in giallorosso. E allora tra le idee, ci sarebbe quella di cederlo in prestito con opzione di riscatto, con cifre già da fissare per il Bologna.

