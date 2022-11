Infortunio shock in Argentina-Arabia Saudita: terrore in campo – VIDEO

Terrore in campo per quanto accaduto sul finale di Argentina-Arabia Saudita. Il calciatore è finito a terra dopo un duro scontro alla testa con il portiere, compagni di squadra disperati con le mani al volto.

È durissimo scontro in Argentina-Arabia Saudita, il portiere ha travolto letteralmente il calciatore che ha subìto un duro colpo alla testa, battendola poi anche sul terreno di gioco.

È rimasto a terra, privo di coscienza, tra lo sgomento e l’apprensione di tutti che hanno poi chiamato urgente soccorso dello staff medico. L’azione era anche continuata, l’arbitro non si era reso conto dello scontro alla testa che, per regolamento, obbliga il direttore di gara a fermare letteralmente il gioco.

Gioco che appunto non si è fermato con Lionel Messi che ha tentato anche il gol, a porta scoperta, continuando l’azione. A gioco fermo, tutti si sono poi resi conto che il calciatore dell’Arabia Saudita era letteralmente svenuto dopo il colpo alla testa, creando panico e preoccupazione nel volto del portiere stesso, che lo aveva erroneamente colpito.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Potrebbe essere finito il Mondiale di Al Shahrani, a causa della durissima botta ricevuta alla testa. Il portiere, in uscita con i pugni e a caccia del pallone, ha alzato le ginocchia per il salto, andando a colpire letteralmente con le stesse proprio il suo compagno di squadra.

Ginocchiata e botta durissima al volto, che ha fatto collassare Al Shahrani sul terreno di gioco, venendo accompagnato poi all’esterno del campo e successivamente in ospedale, per le cure del caso. A confortare tutti, è il suo gesto sulla barella, quando ha alzato il pollice dopo essersi ripreso dal duro scontro.

LEGGI ANCHE >>> Mondiali: spavento per l’attaccante, si è infortunato in allenamento

Duro scontro e, quello che segue, è il video dell’infortunio di Al Shahrani. Immagini forti con la ginocchiata in pieno volto, ovviamente involontaria, del suo compagno di squadra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, Ronaldo approfitta dell’infortunio di Benzema: l’annuncio

Awful collision in the Argentina vs Saudi Arabia game for Yasir Al Shahrani. Lets hope he is okay after this. pic.twitter.com/ihOFIHqJeK

— Thomas Casey 💯 World Cup 2022 ❤️ (@TomCaseyPhotos) November 22, 2022