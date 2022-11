Mondiali 2022: Inghilterra e Germania contro la Fifa, i motivi

Caos in Qatar. Tutto a causa di una questione particolare riguardo il regolamento. Le Nazionali come Germania e Inghilterra hanno preso una decisione forte contro la Fifa, ecco cosa sta succedendo.

Ultime notizie Mondiali 2022: è già scontro

Ieri con Qatar-Ecuador si è ufficialmente inaugurato il nuovo Mondiale 2022. Le sfide proseguiranno oggi con altre partite che vedranno protagoniste le Nazionali dell’Inghilterra, Iran, Senegal, Olanda, Usa e Galles. Ma c’è un tema che bisognerà risolvere prima della partita. Ecco tutti i dettagli.

In queste ore, infatti, è uscita fuori la notizia relativa ad uno scontro tra la Fifa ed alcune Federazioni riguardo una questione regolamentare che dovrà essere chiarita entro oggi.

A riportare la notizia è il tabloid inglese The Guardian che rivela indiscrezioni riguardo la decisione di alcune Nazionali di avviare una protesta pacifica contro il Qatar. A farlo saranno i giocatori, capitani di alcune squadre. Tra questi ci sono e spiccano Gareth Bale, capitano del Galles, Manuel Neuer, capitano della Germania, van Dijk, capitano dell’Olanda, ed Harry Kane, capitano dell’Inghilterra.

L’idea dei calciatori è quella di indossare la fascia arcobaleno “One Love”, in segno di protesta contro l’oppressione che il governo del Qatar esercita nei confronti della comunità LGBTQI+.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Mondiali 2022: fascia da capitano “One Love”, cosa dice il regolamento

I capitani di alcune Nazionali, tra cui Galles, Olanda, Inghilterra e Germania, sono pronti ad indossare la fascia arcobaleno “One Love, in sostegno delle comunità LGBTQI+. Da capire la decisione della FIFA, interpellata a riguardo dalla Federazione inglese il massimo organismo del calcio mondiale non ha risposto. Si rischia una sanzione amministrativo nel caso in cui il capitano di una Nazionale indossi la fascia arcobaleno ma il dubbio è che il giocatore possa subire anche un cartellino giallo a inizio partita o prima del calcio d’avvio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Mondiali 2022: brutta notizia per gli inglesi: è successo in Qatar

Mondiali 2022: fascia da capitano arcobaleno, la decisione della Fifa

La Fifa dovrà decidere nelle prossime ore cosa fare nel caso in cui un capitano indossasse la fascia arcobaleno One Love. In casso di ammonizione al giocatore, l’Inghilterra potrebbe fare un passo indietro e decidere di non farla indossare a Kane. Stessa cosa vale anche per van Dijk, che ha ammesso di non voler cominciare una partita da ammonito. Nelle prossime ore si saprà di più su questa situazione. All’orizzonte si prospetta uno scontro tra le Nazionali, come l’Inghilterra, Germania, Galles, Olanda e la Fifa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTA NOTIZIA >>> Mondiali: altra brutta notizia per la Francia, non giocherà