Si muove il calciomercato in Serie A con i club che sono pronti alle grandi manovre per la prossima sessione.

Calciomercato Serie A: svolta per il club, lo stanno prendendo

Il presidente ha deciso di mettere mano al portafoglio e di accontentare l’allenatore che chiede a gran voce rinforzi in quel reparto del campo. Il cammino fino a questo momento della squadra è stato positivo.

Ecco perché il patron è determinato ad effettuare nuovi colpi per il prossimo mercato. L’obiettivo è aumentare il livello qualitativo della squadra, per la gioia dell’allenatore. Tra i profili ricercati c’è anche quello dell’attaccante, protagonista in questa prima parte di stagione. Ha il contratto in scadenza nel 2023 con la sua squadra, motivo per cui può arrivare a prezzo di saldo già a gennaio.

Arrivano novità di calciomercato Torino: i granata vogliono il bomber dello Spezia Nzola.

Nzola al Torino, via dallo Spezia: accordo per gennaio

E’ l’edizione odierna di Tuttosport a riportare l’indiscrezione di calciomercato Torino con Juric che ha scelto Nzola per l’attacco. L’attaccante dello Spezia, che in questa prima parte di stagione si è messo in mostra realizzando già sette reti, ha il contratto in scadenza il prossimo anno. L’idea dei granata è quella di provare a bloccarlo già a gennaio per poi prenderlo a parametro zero il prossimo giugno. Sarà difficile, infatti, strappare il sì dei liguri nella sessione di mercato invernale. La squadra di Luca Gotti ha ancora bisogno di Nzola per raggiungere l’obiettivo salvezza.

Calciomercato Torino: obiettivo Nzola

E’ lui il nome in cima alla lista dei desideri di Juric che ha chiesto al presidente Urbano Cairo rinforzi in attacco. Le prestazioni poco convincenti di Pellegri e Sanabria, infatti, hanno spinto il tecnico a cambiare strategia. Ecco perché la priorità per il prossimo calciomercato Torino è prendere un nuovo attaccante come Nzola dello Spezia. L’angolano è una priorità per luglio, quando potrà arrivare in granata a parametro zero.

