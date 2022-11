Milan: grande accordo a sorpresa, arriverà in estate

Il Milan continua a progettare il futuro del club con la società guidata da Maldini e Massara per quanto riguarda gli affari di calciomercato. La società già sta per chiudere l’intesa con un giocatore della Serie A.

Calciomercato Milan: contatti in corso

Incredibile notizie di calciomercato che riguardano il Milan che già sta pensando alla prossima stagione. La società è intenzionata a chiudere un’affare in queste settimane con l’intento di sostituire un giocatore con l’arrivo di un altro. Pesca stesso in Serie A la società rossonera che andrà a prendere proprio nelle prossime settimane, approfittando della pausa Mondiali, un giocatore che è in scadenza di contratto con l’attuale club.

Diverse piste erano state tracciate dalla società, ma ora sembra sempre più chiara l’intenzione di andare a definire un’affare di mercato andando a beffare un club amico con cui sono stati chiusi molti trasferimenti, in questi ultimi anni soprattutto.

Il Milan ha intenzione di ingaggiare Marco Sportiello dell’Atalanta per il ruolo di portiere.

Milan: Sportiello in arrivo gratis

Il Milan vuole ingaggiare Sportiello dell’Atalanta gratis la prossima estate. Perché l’esperto portiere che sta difendendo i pali del club bergamasco in questa stagione nella sua alternanza con Musso è in scadenza di contratto e sembra non voler rinnovare dopo aver saputo della grande occasione Milan che si è venuta a creare. La società e il suo entourage sono a lavoro per ottenere già a gennaio la firma di Sportiello con il Milan. A riportare la notizia sono i colleghi di Sky Sport.

Sportiello prende il posto di Tatarusanu

Il Milan vuole prendere Sportiello come vice Maignan dopo che Tatarusanu non ha dato grande affidabilità in questi mesi. Il portiere rumeno è stato impiegato tanto e più del previsto quest’anno a seguito del doppio infortunio del titolare francese che tornerà direttamente nel 2023. Intanto, la società non è rimasta convinta dall’attuale portiere in seconda e per questo ci sono reali possibilità che venga preso Sportiello per il futuro da secondo portiere nel Milan.

