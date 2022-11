Calciomercato Roma, il nuovo acquisto è atterrato in città: è fatta

Battuta la concorrenza di una big d’Italia, la Roma ha piazzato il primo colpo del suo calciomercato, dando continuità a quella che è la rivoluzione da parte del club giallorosso. La prima squadra a muoversi, in questo momento di sosta, è dunque la società capitolina, pronta a risalire in classifica.

Calciomercato Roma, ecco il nuovo acquisto in Capitale

Sbarca in Capitale il nuovo acquisto della Roma, già piazzato il colpo di calciomercato per Mourinho quando siamo ancora a novembre. In campo la Roma tornerà, come tutta la Serie A, a partire dai primi giorni di gennaio e i giallorossi si faranno trovare pronti, con il nuovo acquisto magari già in campo.

Ha bisogno di soluzioni alternative per l’attacco al Roma che, nella prima fase di stagione ha vissuto non poche difficoltà, tanto che gli ambiti posti in cima alla classifica, sono lontani ad oggi.

E allora per continuare il percorso di rinnovamento e internazionalizzazione da parte di Mourinho e Tiago Pinto, ecco il nuovo colpo di calciomercato: Solbakken, a costo zero, è un nuovo giocatore della Roma.

Mercato Roma, colpo Solbakken: battuta la concorrenza del Napoli

Sono i colleghi de Il Messaggero a rivelare la notizia in casa giallorossa, la prima legata al calciomercato in Serie A che può considerarsi definitivamente cosa fatta: Solbakken è un nuovo giocatore della Roma e l’arrivo in Capitale permette alla Roma stessa di potersi godere un nuovo giocatore per il reparto offensivo, dopo i continui rumors che erano arrivati in precedenza, legati alla concorrenza forte del Napoli.

Il club azzurro, infatti, ha alla fine deciso di trattenere Politano nella scorsa estate e sarebbe stato questo il motivo chiave del mancato affondo su Solbakken che ad oggi è da considerare un giocatore della Roma a tutti gli effetti.

Ultime Roma, Solbakken già in tournée? La rivelazione

Solbakken è il nuovo colpo della Roma per il calciomercato invernale, ma non prenderà parte alla tournée nel corso della sosta. Tantomeno al ritiro pre-natalizio perché solo a partire dal primo gennaio sarà ufficialmente, come da regolamento, un nuovo giocatore della Roma.

