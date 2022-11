Juventus: super colpo inglese, firma dopo i Mondiali

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano il club bianconero in vista della sessione invernale dopo i Mondiali 2022 in Qatar. Tante novità già per gennaio per la società di Agnelli che vuole rendere la Juventus di nuovo una grande squadra.

Calciomercato Juve: occhio ai Mondiali

La Juventus vuole tornare competitiva e per farlo deve mettere su una squadra importante in un progetto vincente. La pausa Mondiali 2022 aiuterà alla società bianconera nel ritrovare tutti quei giocatori che sono stati infortunati in questa prima parte di stagione, ma anche di provare a guardare al futuro con un progetto vincente. Proprio dai Mondiali la Juve può osservare possibili nuovi colpi di mercato che possano accontentare anche l’allenatore. Possono crearsi molte occasioni importanti da questa competizione. Tra gli osservati speciali c’è uno che può approdare in A con i bianconeri. Si tratta di un profilo che a Max Allegri piace tanto e che potrebbe approdare entro la prossima estate in bianconero. Decisivo sarà anche il Mondiale in Qatar che potrebbe far lievitare il suo prezzo.

Il calciatore 23enne non ha smesso di crescere con la squadra inglese per cui gioca e oggi si gode il Mondiale in Qatar con la Nazionale. Il centrocampista offensivo ha segnato due gol e sei assist in questa stagione ed è uno dei gioielli dei Blues. Il Chelsea sta già lavorando al suo rinnovo visto che è in scadenza nel 2024. Nonostante ciò, due squadre stanno cercando di intralciare queste trattative con l’obiettivo di provare a prenderlo, tra cui proprio quella italiana.

La Juventus ha intenzione di chiudere l’acquisto di Mount.

Juventus: colpo Mount, sfida a Liverpool e Chelsea

Le due squadre che vogliono ingaggiare Mason Mount sono Juventus e Liverpool. Entrambe le società proveranno ad intromettersi nella trattativa tra il Chelsea e il giocatore per il rinnovo di contratto. Come riportato dal The Guardian, le offerte personali che saranno consegnate al giocatore e il suo agente dopo il Mondiale possono fare la differenza nella trattativa.

Da mesi è entrato nel mirino anche di Klopp che lo ritiene uno dei migliori giocatori in Premier e di adatterebbe alla perfezione ai suoi schemi. Ma la Juventus fa sul serio per Mount e vuole provare a comprarlo.

Mount Juventus: le ultime

La Juventus, secondo la fonte inglese, sarebbe molto interessata ad intavolare una trattativa con il Chelsea nelle prossime settimane per il prossimo anno. L’intenzione della Juve è di prendere Mount visto che diversi giocatori nel suo ruolo diranno addio alla squadra bianconera la prossima estate.

