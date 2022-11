Calciomercato Milan, la stella del Real spiazza i tifosi: “Io ci spero”

Importanti novità arrivano sul calciomercato in entrata del Milan. L’annuncio della stella del Real spiazza infatti tifosi e dirigenza, pronta ad affondare il colpo decisivo su di lui a gennaio.

Calciomercato Milan, la stella del Real ha deciso! Le ultime

Il Milan è pronto a prendersi la scena nel prossimo calciomercato invernale, complice la necessità di rinforzare la rosa di Stefano Pioli. In questi primi tre mesi di stagione i rossoneri hanno dimostrato di poter essere ancora competitivi ma, con un Napoli del genere, c’è bisogno di qualcosa in più per provare a sognare ancora una volta lo Scudetto.

La lista dei desideri di Maldini e Massare è completa, anche perchè c’è almeno un nome per ogni reparto. Quello dove il Milan dovrà sicuramente lavorare è però quello offensivo, visto che in questo inizio di stagione sono mancate le reti e le prestazioni dei vecchi ma soprattutto dei nuovi, motivo per il quale i rossoneri potrebbero accogliere in quel di gennaio proprio un nuovo attaccante che possa dare la scossa al reparto offensivo della rosa di Stefano Pioli. Da tempo il club campione d’Italia sogna e segue una delle stelle del Real Madrid che, nelle scorse ore, ha fatto una annuncio che ha spiazzato sia i tifosi dei Blancos che quelli del Diavolo.

Nell’intervista rilasciata a Marca, Marco Asensio ha infatti parlato del suo futuro al Real Madrid nel prossimo calciomercato, col Milan spettatore d’eccezione.

Milan, svanisce il sogno Asensio? L’annuncio del giocatore spiazza tutti

Marco Asensio è da tempo uno degli obiettivi di mercato del Milan. In scadenza il prossimo giugno, i rossoneri potrebbero tentare il colpaccio portando in Italia lo spagnolo a parametro zero il prossimo giugno. Quest’operazione è molto più facile a dirsi che a farsi, anche perchè la volontà del giocatore sembra essere abbastanza chiara.

Nell’interessante intervista rilasciata a Marca, Asensio ha infatti parlato del suo futuro al Real Madrid nel prossimo calciomercato, confermando la sua volontà di rinnovare con i Blancos infrangendo ogni sogno del Milan e dei tifosi rossoneri:

“Si dice che io stia facendo cambiare idea al Real Madrid, ma ho sempre cercato di dare il massimo. Chi decide è anche il club, non dipende solo da me. Dopo la Coppa del Mondo prenderemo una decisione. Rinnovo? Ci spero, sono molto felice al Real Madrid e spero di esserlo per molti anni ancora”.

Calciomercato Milan: Asensio rinnova col Real

Stando alle ultime notizie sembra che Asensio sia sempre più vicino al Real Madrid e lontano dal Milan nel prossimo calciomercato. Dopo un inizio di stagione complicato, lo spagnolo avrebbe una volta e per tutte convinto i Blancos che, nelle scorse settimane, hanno presentato al suo entourage una nuova offerta per il rinnovo di contratto. Le parti non sembrano essere poi così lontane, con il Milan costretto a guardare altrove.

