Calciomercato Juventus, accordo con Zidane: firma dopo il Mondiale

Importanti novità arrivano sul calciomercato della Juventus nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, negli scorsi giorni si sarebbe raggiunto un importante accordo con Zidane che verrà annunciato dal club subito dopo il Mondiale.

Calciomercato Juventus, raggiunto l'accordo con Zidane: le ultime

Zinedine Zidane è pronto a tornare ad allenare nel prossimo calciomercato, con il suo futuro intrecciato a quello di Massimiliano Allegri che, nonostante sia riuscito a recuperare terreno in campionato, non riesce a mantenere stabile la sua posizione sulla panchina della Juventus.

La mancata qualificazione agli ottavi di Champions è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, con il mondo Juve che a gran voce chiede l’esonero di Massimiliano Allegri. La dirigenza della Vecchia Signora è però ad oggi convinta di voler continuare a lavorare con il tecnico livornese, anche perchè gli ultimi risultati ottenuti in campionato danno morale e fiducia.

Non solo questo. Dietro la decisione della Juventus di dare ancora fiducia ad Allegri ci sarebbe anche un’importante svolta in merito al futuro di Zidane, che era il prescelto ed il preferito per sostituire l’attuale tecnico bianconero. Stando nel ultime notizie, infatti, Zinedine Zidane è pronto a tornare ad allenare, con la firma che potrebbe essere riposta sul contatto subito dopo il Mondiale, in occasione dell’inizio del calciomercato invernale.

Juventus, sfuma Zidane: ecco con chi firmerà

Il sogno di vedere Zinedine Zidane sedersi ed allenare sulla panchina della Juventus sembrerebbe essere definitivamente sfumato. Più volte i bianconeri hanno provato a convincere il francese a guidare il club di Torino, ma la volontà dell’ex Real Madrid era una ed una sola, e presto verrà accontento.

Stando a quanto appreso questa mattina da ‘Mundo Deportivo‘, Zinedine Zidane diventerà infatti il nuovo allenatore della Nazionale francese subito dopo il Mondiale, sostituendo Didier Deschamps alla guida dei Les Blues. Secondo il noto portale spagnolo tra l’ex Real e la Federazione francese si sarebbe raggiunto un accordo totale già nelle scorse settimane, molto probabilmente in occasione dell’inaugurazione di una statua presso il Museo de Grevine dove Zidane annunciò che presto sarebbe tornato ad allenare.

Calciomercato, Zidane allenerà la Francia: niente Juventus

Sembra essere oramai cosa fatta, mancano davvero solo le firme sui contratti: nel gennaio 2023 Zinedine Zidane verrà ufficializzato come nuovo allenatore della Nazionale francese, con la Juventus che rimarrà di conseguenza a mani nuove nonostante gli innumerevoli tentativi fatti.

La volontà del francese era nota già da tempo e, dopo aver rifiutato anche un’offerta importante come quella del PSG, presto vedrà realizzare il suo sogno di guidare la nazionale del suo paese dove è un vero eroe.

