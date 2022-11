Il colpo Pulisic per la big di Serie A potrebbe essere estremamente importante in vista del calciomercato. L’esterno americano del Chelsea è in uscita dai Blues e il suo cartellino interessa molto in Italia.

Calciomercato, Pulisic in Serie A: le ultime

Christian Pulisic è il nome che infiamma il calciomercato di Serie A. L’attaccante americano del Chelsea non ha trovato molto spazio con Tuchel nell’ultima stagione e nemmeno con Potter dal cambio in panchina. Il suo futuro è ancora da scrivere e dopo il Mondiale in Qatar può cambiare tutto.

Pulisic in Serie A sarebbe il colpo di gennaio per il top club che è alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco. Arrivato in Blues come uno dei colpi più importanti degli ultimi anni, il classe ’98 deve trovare una nuova sistemazione per esprimere al meglio il suo talento.

Secondo le ultime notizie di mercato, la battaglia per Pulisic in Serie A è serrata. L’attaccante a stelle e strisce del Chelsea farebbe comodo ad ad ogni tridente offensivo e nelle prossime settimane si saprà di più su chi la spunterà.

Calciomercato Juventus, colpo Pulisic: in prestito

Il colpo Pulisic per la Juventus potrebbe essere importante in vista del futuro. I bianconeri stanno cercando il sostituto di Angel Di Maria, che a fine anno potrebbe già dire addio dopo appena una stagione in Serie A. E la coppia Cherubini-Arrivabene sta già studiando in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, la Juventus è molto interessta a Christian Pulisic del Chelsea per il calciomercato di gennaio. I Blues hanno necessità di cedere e sfoltiranno il reparto offensivo.

Il nome di Pulisic fa gola alla Juventus già dalla scorsa estate e potrebbe essere il colpo a sorpresa per Massimiliano Allegri dei prossimi mesi. Il trio Pulisic-Vlahovic-Chiesa potrebbe essere la base della prossima stagione. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e il Chelsea è sempre bottega cara: la Juve proverà a prenderlo in prestito per 6 mesi con diritto di riscatto per ammortizzare i costi il più possibile.

Juventus, su Pulisic c’è anche l’Inter

Pulisic ha il contratto in scadenza nel 2024 e sulle sue tracce oltre la Juventus c’è anche l’Inter. Il suo futuro è in bilico: bianconeri e nerazzurri stanno valutando attentamente il suo profilo. I Blues vorrebbero cederlo per almeno 30 milioni di euro ma sono soldi impossibili da sborsare per il calciomercato di gennaio.

