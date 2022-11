Calciomercato Inter: blitz a Doha per convincerlo, si chiude subito

Svolta in arrivo per il calciomercato Inter. La dirigenza è volata in Qatar per chiudere l’affare, svelati tutti i dettagli.

Inter, Inzaghi esulta: arriva il suo pupillo

Alti e bassi per la squadra neroazzurra in questa prima parte di stagione. Nonostante ciò c’è piena fiducia della dirigenza nell’operato di Simone Inzaghi. Per questa ragione Beppe Marotta è disposto ad accontentare le richieste del tecnico nel prossimo calciomercato di gennaio 2023.

La società si sta muovendo per finanziare i prossimi colpi in entrata. Nel mirino ci sono diversi profili tra cui anche quello dell’attaccante che è considerato il jolly perfetto per completare il reparto offensivo della squadra. E’ una richiesta specifica di Simone Inzaghi che l’ha chiesto alla sua dirigenza.

Novità per quanto riguarda la trattativa di calciomercato Inter con l’attaccante del Borussia Monchengladbach Thuram.

Mercato Inter: incontro a Doha per Thuram

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Inter, il ds Piero Ausilio si è recato a Doha per chiudere l’accordo con Marcus Thuram. A riportare la notizia è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. L’intenzione dei neroazzurri è quella di anticipare la concorrenza da parte del Borussia Dortmund. Per questa ragione si proverà a convincere l’attaccante francese a firmare un contratto con i neroazzurri.

Thuram jr è una richiesta del tecnico Simone Inzaghi. Il calciatore, secondo l’allenatore, è il profilo ideale per l’attacco dell’Inter. Ha il contratto in scadenza con la società tedesca del Borussia Monchengladbach.

Inter, quanto costa Marcus Thuram

Per Thuram il Borussia Monchengladbach vuole almeno 10 milioni di euro. Una cifra alta, considerando che la prossima estate il giocatore sarà libero di firmare a parametro zero. Allo stesso tempo, però, i neroazzurri potrebbero finalizzare il colpo per anticipare la concorrenza di altre società interessate al giocatore francese. Decisivo, in tal senso, sarà l’incontro in programma in Qatar tra la dirigenza e il giocatore.

