Il Monza sta valutando le prime offerte dal calciomercato per Alessio Cragno. Il portiere classe ’94 è pronto al salto di qualità dopo l’inizio di stagione in cui non è stato praticamente mai ut

Calciomercato Cagliari, su Cragno c’è la Lazio

Alessio Cragno lascerà il Monza nel calciomercato di gennaio. A 28 anni, il portiere toscano ha bisogno di misurarsi con squadre più importanti e soprattutto di essere protagonista e non solo uno dei comprimari. A Monza non sta giocando, non ha mai trovato spazio né con Stroppa né con Palladino e il suo futuro cambierà alla ripresa del campionato.

Alessio Cragno si aspettava di essere il titolare del Monza quando ha firmato in estate. Andato via dal Cagliari per restare da protagonista in Serie A, si trova con zero presenze nel maggior campionato italiano e la situazione gli sta molto stretta.

Secondo le ultime notizie di mercato, Cragno lascerà il Monza ma resterà in Serie A. Il club lombardo non vorrebbe perdere uno dei perni dello spogliatoio ma con l’offerta giusta può salutare dopo appena 6 mesi per ritrovare vitalità.

Calciomercato Fiorentina, colpo Cragno in porta: le ultime

Il futuro di Alessio Cragno potrebbe essere alla Fiorentina. L’attuale portiere del Monza non è felice con il club brianzolo perché non ha mai visto il campo. Sia Stroppa che Palladino gli hanno preferito Michele Di Gregorio come portiere titolare e il suo futuro potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Secondo quanto riferito da QS, la Fiorentina è pronta a tornare su Alessio Cragno, portiere di proprietà del Cagliari ma oggi al Monza. Nel club di Berlusconi non sta trovando spazio e ha chiesto al suo agente di trovare una nuova sistemazione.

La Fiorentina piomberebbe su Alessio Cragno solo se dovesse cambiare il futuro di Pierluigi Gollini. Il portiere italiano era arrivato a Firenze con l’0biettivo di tornare su grandi livelli ma quando è sceso in campo è rimasto spesso vittima di errori importanti che hanno portato alla sconfitta dei Viola.

Cragno alla Fiorentina? Sulle sue tracce anche il Napoli

Alessio Cragno è l’obiettivo di mercato numero uno per la Fiorentina. L’ex Cagliari intende trovare più spazio e vuole cambiare aria a gennaio per provare a giocarsi le sue chance da titolare. La Fiorentina di Vincenzo Italiano ci pensa ma sulle sue tracce c’è anche il forte interesse del Napoli.

