Calciomercato: Bale torna in Europa, firma dopo il Mondiale

Importanti novità di calciomercato che riguardano il capitano del Galles che è impegnato in queste settimane con i Mondiali 2022 in Qatar. Le prossime settimane potrebbero dare indizi di mercato.

Calciomercato: Bale traccia il futuro dopo i Mondiali

Voleva esserci a tutti i costi a questi Mondiali con il Galles, gli ultimi della sua carriera con la Nazionale a cui tiene tanto. Dopo aver vinto tanto e fatto la storia con Tottenham e Real Madrid il giocatore negli ultimi anni ha avuto un calo di motivazioni non indifferenti negli ultimi anni per quanto riguarda le squadre dei club. Tante voci su un suo possibile addio al calcio, ma alla fine ora gioca ancora e lo fa vincendo sempre. Infatti, solo poche settimane fa ha portato i Los Angeles FC con Giorgio Chiellini alla vittoria della MLS. Non ha giocato molto a causa dei vari infortuni, ma quando era in campo ha fatto sempre la differenza con le sue giocate e il suo contributo che si è rivelato decisivo per la vittoria finale della MLS. Dopo i Mondiali si capirà il suo stato di forma per un possibile ritorno nel calcio che conta. Gareth Bale può tornare in Europa e lasciare la MLS. Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Calciomercato: Bale in Europa o in MLS ancora

A giugno 2023 scadrà il contratto di Bale con i LA FC in MLS e potrebbe rinnovare o essere ingaggiato da un altro club, di nuovo in Europa. Tante squadre, soprattutto inglesi, che pensano al campione ex Real Madrid e Tottenham che si dimostra ancora decisivo a 33 anni. La decisione finale però spetterà solo al giocatore. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Juventus: super colpo dal Mondiale

Bale si ritira: la decisione a fine contratto

Non è da escludere anche un possibile ritiro da parte di Bale al termine del suo contratto con i Los Angeles FC. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e potrebbe anche pensare di chiudere qui la sua lunga e vincente carriera fatta anche di diversi infortuni. Più volte il giocatore ha svelato di non avere più grande entusiasmo, ma voleva essere a tutti i costi in forma per giocare il Mondiale col suo Galles. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Milan: la stella del Real Madrid spiazza i tifosi