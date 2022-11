Juric scelto per la Champions, contratto da 3 milioni: firma subito

Scelto Ivan Juric in panchina per la cavalcata in Champions League del club, dopo gli ottimi risultati ottenuti dal Torino, il club non ha dubbi: c’è bisogno di lui in panchina per ottenere i grandi risultati e, sulle orme del “maestro” Gian Piero Gasperini, pronto a firmare con la squadra che lo ha scelto.

Juric in panchina, scelto per la Champions: la notizia

Decisione presa da parte del club, Ivan Juric scelto in panchina per la Champions League. Una cavalcata che il club ha intenzione di fare, dopo i brillanti risultati che sta ottenendo il tecnico che ha scelto il progetto Torino dopo quanto già aveva dimostrato sulla panchina dell’Hellas Verona.

Il tecnico croato è tra i migliori profili per la panchina e, dopo la “fuga” all’estero di Roberto De Zerbi, molti dei club stranieri – e anche in Premier League – hanno messo gli occhi su Ivan Juric. Stesso allenatore che vorrebbe allenare nei grandi palcoscenici della UEFA, mettendo nel mirino anche la Champions League. La stessa massima competizione europea, sarebbe presente nello stesso contratto che gli è stato proposto.

Secondo quanto riferito da uno dei principali quotidiani italiani, la proposta di rinnovo ad Ivan Juric sarebbe legata e condizionata anche alla Champions League, da parte del Torino. Un ingaggio da top allenatore, con le cifre che sarebbero enormi per un approdo nella manifestazione che tanto sognano i tifosi granata.

Torino, rinnovo Juric: Cairo ambisce in grande, “contratto a salire”

Con il tecnico croato in panchina, non ha intenzione di porsi limiti, Urbano Cairo. Tant’è che secondo quanto rivelato dai colleghi di Tuttosport, il contratto di Ivan Juric proposto dal Torino sarebbe “a salire”, per quanto riguarda le cifre economiche, con i cavilli che riguardano un approdo ipotetico in Champions League.

Un prolungamento fino al 2025 per il tecnico che starebbe riflettendo sul suo futuro, potendosi legare al Torino in maniera quasi indissolubile, in una proposta importante e valida per i prossimi tre anni. Le ambizioni del club granata sono emerse, il club piemontese ha voglia di fare le cose in grande dopo una buona prima parte di stagione.

Ultime Torino, i dettagli del rinnovo di Ivan Juric

Fino al 2025 dunque la proposta per il rinnovo di Ivan Juric, da parte del Torino. Un ingaggio base di 2,3 milioni di euro, più la particolare scelta di salire a 3 qualora lo stesso tecnico dovesse riuscire a piazzare il Torino in Champions League. Un passo per volta, certo, con l’approdo in Conference League che sarebbe già importante per i granata. Ma la stessa opzione presente nel contratto, legata alla Champions, mette in luce quanto sia ambizioso il progetto che porterà avanti Cairo in questi anni, al Torino.

