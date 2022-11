Mondiali 2022: brutta notizia per gli inglesi: è successo in Qatar

Arrivano brutte notizie dal Qatar riguardo i Mondiali 2022 che sono iniziati nel peggiore dei modi per tanti calciatori e Nazionali.

Mondiali: tifosi inglesi colpiti

I Mondiali 2022 sono iniziati in Qatar con la partita inaugurale tra il paese ospitante e l’Ecuador. Domani ci saranno tante altre partite della competizione con diverse Nazionali importanti che scenderanno in campo. Tra queste c’è anche l’Inghilterra che dopo aver perso la finale degli Europei contro l’Italia in casa ha voglia di rivalsa. L’intenzione è quella di arrivare il più lontano possibile nei Mondiali del Qatar per provare a dare una svolta alla propria striscia negativa di trofei vinti. Per farlo però il ct della Nazionale inglese dovrà fare a meno di giocatori importanti.

Dopo il ko di Benzema che salterà i Mondiali altri grandi calciatori rischiano di non giocare la competizione perché non sono nelle migliori condizioni. Intanto, la Nazionale inglese sta valutando se rischiare o meno alcuni di questi giocatori, visto che c’è uno in particolare che sta ancora provando a recuperare dall’infortunio.

Maddison dell’Inghilterra rischia di non giocare i Mondiali 2022 in Qatar.

Infortunio Maddison: Inghilterra senza il calciatore

James Maddison ancora assente all’allenamento dell’Inghilterra e non ci sarà all’inizio dei Mondiali. Infatti, a causa del recente infortunio al ginocchio, non c’è nessuna speranza di vederlo in campo contro l’Iran nel match d’esordio di lunedì. Maddison non è in grado di giocare Inghilterra Iran visto il suo infortunio al ginocchio. I medici stanno cercando di capire se il giocatore potrà recuperare in breve tempo.

Inghilterra: rientro Maddison

Saranno valutate giorno dopo giorno le condizioni del calciatore inglese che si trova in questo momento fermo ai box. Maddison proverà a recuperare per il 25 contro gli Stati Uniti o il 29 contro il Galles nel Derby del Regno Unito. La speranza è quello di riuscire ad aiutare i propri compagni di squadra in almeno una delle partite prima di poter affrontare la possibile fase ad eliminazione diretta.

