Mondiali: altra brutta notizia per la Francia, non giocherà

Ultimissime notizie in vista dell’inizio dei Mondiali della Francia. Altra brutta notizia per il ct e tutti i tifosi della Nazionale francese che giocherà da Campione in carica questo Mondiale.

Mondiali 2022: non giocherà

La Francia continua a perdere pezzi. Arrivano notizie poco positive per il commissario tecnico Deschampes e la Nazionale che si prepara ad affrontare il Mondiale senza diversi giocatori fondamentali per la squadra. Dopo Pogba, Kante, Benzema ora un altro giocatore è finito ko tra quelli più importanti. Il giocatore rischia di stare fuori anche a lungo e più del previsto. Le sue condizioni saranno monitorate nelle prossime ore per capirà quando potrà tornare in campo con il resto dei suoi compagni. Il calciatore non è considerato tra i titolarissimi, ma dopo i recenti infortuni avrebbe avuto più occasioni da poter giocare dall’inizio.

Ora però l’infortunio complica le cose e per questo motivo bisognerà capire come andrà a finire. L’obiettivo della Francia è di arrivare più lontano del previsto e questo potrebbe aiutare il recupero del giocatore in vista dell’inizio del Mondiale.

Adesso anche Camavinga con la Francia si è infortunato e rischia i Mondiali.

Francia: infortunato Camavinga, salta l’Australia

A causa di un fastidio agli adduttori, Camavinga non si è allenato in gruppo con la Francia e rischia di saltare la prima partita del Mondiale. Infatti, il calciatore del Real Madrid rischia di saltare la prima gara della Nazionale francese contro l’Australia.

E’ arrivata nelle ultime ore la notizia dell’infortunio di Camavinga che non giocherà Francia Australia per la prima dei Mondiali.

Mondiali: quanto rientra Camavinga

Sicuramente salterà Francia Australia Camavinga che proverà a recuperare nelle prossime due partite con Danimarca e Tunisia. Una brutta batosta per il ct che continua a perdere pezzi a poche ore dall’inizio del proprio Mondiale in Qatar. Maggiori aggiornamenti possono arrivare direttamente dal ct in caso di una conferenza stampa sulle condizioni del calciatore.

