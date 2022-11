Serie A, esonero deciso: sorpresa in panchina, arriva subito

Novità per quanto riguarda il calciomercato di Serie A con l’addio dell’allenatore e l’arrivo di un nuovo mister. Decisione a sorpresa sul sostituto, ecco chi prendono.

Serie A: svolta in panchina, scelto il nuovo tecnico

Arrivano indicazioni chiare e nette per quanto riguarda il futuro in panchina dell’allenatore. Il direttore sportivo è pronto a prendere in mano la situazione e a gestire questo momento che è molto delicata per il club. La prima mossa è il cambio di guida tecnica.

Ecco perché appare appeso a un filo il destino dell’allenatore che rischia l’esonero dopo i risultati deludenti ottenuti in questa prima parte di stagione. La decisione può arrivare già nelle prossime ore con la squadra di Serie A che è pronta ad una rivoluzione totale. Ciò sarà solo un assaggio di cosa accadrà poi durante il mercato di gennaio.

Il presidente è pronto ad investire per provare ad invertire la rotta e riuscire nell’impresa di salvare il club da una retrocessione che, ad oggi, appare già spacciata.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’Hellas Verona ha deciso di esonerare Bocchetti ed affidare la panchina a Massimo Ficcadenti. Domani potrà essere una giornata importante.

Ficcadenti nuovo allenatore del Verona, la mossa del club

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a riportare la notizia relativa all’arrivo all’Hellas Verona dell’allenatore Massimo Ficcadenti al posto di Salvatore Bocchetti. Il neo direttore sportivo del club, Sean Sogliano, è pronto a cambiare guida tecnica. A gennaio, poi, avverrà la rivoluzione sul mercato. Dopo aver fatto un tentativo per Ballardini, il ds ha deciso di virare sull’ex Cagliari e Cesena reduce da un’esperienza in Giappone. Per Ficcadenti si tratta di un ritorno in Serie A, l’ultima esperienza in panchina in Italia risale al 2012.

Hellas Verona: domani la decisione di Sogliano su Ficcadenti

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, in programma domani, il direttore sportivo del Verona Sogliano potrebbe annunciare l’esonero di Bocchetti e l’arrivo in panchina di Ficcadenti. Attese novità già nelle prossime ore.

