Esonero in Serie A: il sostituto è Ballardini, firma subito

Sorpresa in Serie A: non ci sono più chance, si va verso l’esonero e l’accordo con Ballardini. La prima parte di stagione ha mostrato un buonissimo feeling con la squadra ma i risultati faticano ad arrivare e la società ha deciso per il futuro

Esonero in caso di sconfitta: le ultime notizie

Il club di Seire A sta valutando l’esonero dell’allenatore già nelle prossime ore. Potrebbero esserci novità importanti già durante la sosta e dopo l’ennesima sconfitta maturata nell’ultima giornata di campionato del 2022. Tutto dipenderà dal nuovo faccia a faccia che si avrà con la dirigenza. La prima parte di stagione non è piaciuta alla società: gli ultimi risultati non hanno accontentato il club né i tifosi e si studia per il futuro.

In Serie A può già cambiare il destino del tecnico: l’esonero sembra l’unica possibilità per risollevare le sorti della stagione. Nonostante le buone prestazioni e l’entusiasmo dei tifosi, la classifica è pessima e certamente non quella che ci si aspettava ad inizio stagione.

Secondo le ultime notizie, la Serie A può vedere un nuovo esonero stagionale: pronto Davide Ballardini. La dirigenza sta valutando se cambiare subito o attendere le prossime settimane per avere un nuovo confronto con la squadra e con il tecnico in vista del futuro.

Verona, esonero Bocchetti: la soluzione è Ballardini

Salvatore Bocchetti rischia seriamente l’esonero dal Verona: il sostituto è Ballardini. Dopo i diversi ko in questo inizio di stagione e il primo cambio in panchina già arrivato con il primo esonero di Gabriele Cioffi, i gialloblù si sono fermati nuovamente in classifica e le grandissime difficoltà del club veneto nella massima serie si traducono con l’ultimo posto in classifica.

La rosa praticamente dimezzata in qualità rispetto alla stagione passata, non ha reso assolutamente facile la prima parte di stagione del Verona. Prima con Cioffi e ora con Bocchetti, la squadra non riesce a collezionare risultati, nonostante prestazioni spesso convincenti.

Secondo quanto riferito da L’Arena, il nuovo direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano sta valutando l’esonero di Bocchetti. Con tre allenatori già a libro paga, il presidente Setti non ha voglia di investire su un altro allenatore. Ma il campo è la parte più importante e il futuro si decide nei prossimi giorni.

Esonero Bocchetti: Ballardini in pole position ma ci sono altri nomi

L’esonero di Salvatore Bocchetti dal Verona potrebbe essere imminente: il sostituto può essere Ballardini. Secondo quanto riferisce L’Arena, il nuovo ds valuta anche altri profili: fra i nomi papabili per l’Hellas ci sono il già ex Andrea Mandorlini e Aurelio Andreazzoli. I prossimi giorni saranno cruciali per il club scaligero.

