Calciomercato, colpo Samardzic: si chiude a gennaio, svelate le cifre

Si chiude a gennaio, il club italiano vuole anticipare la fortissima concorrenza che è venuta fuori per Samardzic. Il talento dell’Udinese potrebbe infatti lasciare i bianconeri già a gennaio, notizia di calciomercato rivelata questa mattina da uno dei principali quotidiani.

Calciomercato, colpo a gennaio: arriva Samardzic

Dall’Udinese, è il rinforzo per rincorrere lo Scudetto, da parte di uno dei club ai vertici della classifica. In Italia, in questo momento di sosta per il Mondiale, è già tempo di pensare al calciomercato, con alcuni degli stessi club che si stanno già muovendo.

È fortissimo l’interesse verso Samardzic, talento del club friulano che sta letteralmente brillando con la maglia della società bianconera. Scoperto dai talent della stessa squadra friulana, ora accende su di sé i fari di ogni riflettore, tanto da aver convinto uno dei ds che più si è attivato nella scorsa estate di calciomercato, regalando al proprio allenatore una rosa di enorme livello.

Proverà infatti ad anticipare la concorrenza in Serie A, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli: l’obiettivo di calciomercato è Lazar Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese è un colpo da ben 25 milioni e il Napoli, per il presente e il futuro, potrebbe pensare a lui.

Mercato Napoli, arriva Samardzic: la notizia

Sono i colleghi de La Repubblica a riportare le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, il colpo a gennaio è Lazar Samardzic. Il talento dell’Udinese è il diretto sostituto, per caratteristiche, a Piotr Zielinski, occhio dunque agli scenari. Il polacco è ormai uno dei “senatori” del Napoli e avere un ricambio di tale portata, potrebbe solo giovare al Napoli che però, piazzerebbe il colpo Samardzic nell’immediato solo per anticipare l’enorme concorrenza che c’è su di lui. Il motivo è legato alla grande batteria di giocatori presenti in rosa perché a centrocampo, oltre ai soliti schierati, con Ndombele da primissima riserva, ci sono Gaetano e Demme che hanno trovato finora pochissimo spazio.

Ultime Napoli, Samardzic solo se “parte” Ndombele: l’indiscrezione

Il riscatto di Ndombele, dal Tottenham, è fissato a 30 milioni di euro. Solo di fronte ad un mancato riscatto per il calciatore francese, il Napoli andrà diretto appunto verso il colpo Samardzic. Difficile infatti ipotizzare un duplice colpo, nello stesso reparto, a cifre analoghe. E fino a questo momento, il centrocampista di proprietà del Tottenham, sembra aver convinto Giuntoli e Spalletti.

