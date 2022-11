Serie A: 3 acquisti subito a gennaio, allenatore accontentato

La Lazio è pronta a completare la rosa nel mercato di gennaio con nuovi arrivi per provare a raggiungere di nuovo la Champions League con il nuovo allenatore in panchina che sta dando continuità al progetto.

Lazio: la società chiude acquisti per Sarri

La Lazio di Sarri ha chiuso a 30 punti con una distanza ampia dal Napoli, ma è in piena corsa per la Champions League perché è a 3 punti dal Milan e 1 dalla Juventus e occupa la quarta posizione. Una buona prima parte di stagione per la squadra biancoceleste che ha condotto bene le prime 15 partite, nessuna squadra però ha avuto il ritmo del Napoli per questo può essere considerata una buona prima parte di stagione quella della squadra di Sarri che ora però vuole migliorarsi.

Tare e Lotito a lavoro per completare la rosa da affidare da gennaio in poi al tecnico toscano che ha espressamente fatto richiesta di diversi ruoli nello specifico. Tra questi giocatori ci sarebbero alcuni che giocano anche in Serie A. Infatti, la Lazio in questa pausa Mondiale approfitterà per provare a chiudere diversi acquisti importanti per far si che l’allenatore possa essere accontentato.

La Lazio vuole acquistare tre giocatori nelle prossime settimane.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Lazio: subiti due colpi

I primi due acquisti che la Lazio farà per Sarri sono il vice Immobile con Rafa Silva in pole e uno tra Parisi e Valeri. Il tecnico ha chiesto un terzino sinistro e, come rivelato da Il Messaggero, nell’incontro tra Lotito, Tare e Sarri si sono progettate le mosse delle prossime settimane. Subito questi primi due colpi della Lazio, poi ci sarà da capire la situazione legata a Luis Alberto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lazio: colpo Parisi

Lazio: Ilic se parte Luis Alberto

Infatti, mentre Sarri è in rottura con Luis Alberto e ha dato l’ok per la cessione, Lotito non vuole lasciar partire il calciatore spagnole. Intanto, se dovesse andar via a gennaio la Lazio andrebbe subito a provare il colpo Ilic dall’Hellas Verona, che piace molto a Sarri come sostituto del centrocampista spagnolo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Notizie Serie A: esonero annunciato, firma Ballardini