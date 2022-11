La Juventus sta studiando per il calciomercato del futuro. I bianconeri vogliono migliorare la rosa già per la prossima stagione e ci sono nomi nuovi sulle scrivanie della Continassa. Scelto anche il nuovo esterno offensivo che arriverà al posto di Angel Di Maria.

Calciomercato Juventus, nuovo esterno al posto di Di Maria

La Juventus pensa al calciomercato e a come migliorare la rosa per il futuro. Saranno fondamentali sia gli innesti che le cessioni che serviranno per far cassa e permettere a Cherubini e Arrivabene di chiudere colpi in entrata. Mancano ancora dei tasselli da sistemare per il futuro, soprattutto pensando ad alcune situazioni che potrebbero cambiare al termine della stagione. Anche se la rosa oggi sembra completa e alcuni innesti di questa stagione sono anche proiettati agli anni a venire, la società intende crescere da questo punto di vista.

I bianconeri stanno già lavorando alle entrate da poter mettere a segno al termine per il calciomercato di gennaio e quello estivo. Arrivabene e Cherubini si sono messi già al lavoro e hanno stilato già una lista di possibili colpi da mettere a segno nel 2023: già dopo il Mondiale potreebbero esserci delle novità.

Durante la sosta, infatti, sarà determinante anche per progettare la rosa dell’anno prossimo. La Juventus sul calciomercato cerca il sostituto di Di Maria e ha trovato il nome giusto.

Calciomercato Juventus, colpo dall’Ajax per il dopo Di Maria

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus dirà addio ad Angel Di Maria alla fine della stagione: il sostituto può essere Mohammed Kudus. Il reparto offensivo potrebbe restare senza il campione argentino ma al suo posto potrebbe arrivare uno dei giovani più interessanti del panorama europeo e mondiale.

Stando a quanto riferito da Il Corriere dello Sport, la Juventus è forte sulle tracce di Mohammed Kudus dell’Ajax. Il giovanissimo attaccante ghanese si sta mettendo in mostra con prestazioni molto importanti sia in Eredivise che in Champions League e ha attirato gli occhi delle big, ma i bianconeri stanno provando ad anticipare tutti.

Kudus ora sarà impegnato anche ai Mondiali di Qatar 2022 con il suo Ghana e sarà l’occasione di mettersi in mostra anche a livello internazionale. Questo, però, spaventa la Juve che teme la concorrenza accesa delle altre big e il rialzo del suo prezzo.

Juventus su Kudus: servono 15 milioni

La Juventus vuole Mohammed Kudus per il dopo Di Maria. Il classe 2000 ghanese ha il contratto in scadenza nel 2025 e l’Ajax non intende privarsene facilmente. C’è tanta concorrenza e i ‘lancieri’ chiedono non meno di 15 milioni per la sua cessione. La Juve ci pensa sul serio e, ovviamente, valuta altri profili.

