Juventus: bloccato il talento, prenderà il posto di Cuadrado

La Juventus prova a chiudere il colpo di mercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero sta lavorando per migliorare la rosa sempre di più e tornare a vincere con regolarità.

Calciomercato Juve: via Cuadrado, individuato il sostituto

La Juventus lavorerà in questa pausa Mondiali per approfittare di quelle che saranno le prossime sessioni di calciomercato. Il club vuole tornare a vincere ed essere una delle migliori squadre d’Europa, per farlo sta pensando di seguire una strategia ben definita, quella di investire sui giovani talenti già pronti e affiancarli a calciatori esperti e vincenti. Il prossimo anno sarà ancor più rivoluzione nella Juve, che vedrà andar via diversi calciatori che sono in scadenza di contratto.

Tra questi giocatori c’è Cuadrado che è pronto ad andar via. Perché la Juventus non ha intenzione di rinnovare il contratto del calciatore colombiano alle condizioni del giocatore che andrà via dopo diversi anni in maglia bianconera. Il calciatore è pronto a lasciare anche la Serie A e provare una nuova esperienza. La società valuterà in questa pausa Mondiale la possibilità di andare a completare la trattativa già nella sessione di mercato di riparazione.

La Juventus vuole acquistare Holm o Meunier per completare la corsia di destra di difesa.

Juventus: Holm o Meunier

Sono due i calciatori che, secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus tratta per provare ad acquistare: Emil Holm dello Spezia e Thomas Meunier del Borussia Dortmund. C’è anche la possibilità che già nel mercato di gennaio la società bianconera provi ad anticipare l’arrivo di uno dei due giocatori. Le prossime settimane saranno decisive per capire se ci sarà la possibilità di chiudere l’affare.

Juve: Holm il preferito

La Juventus può completare l’acquisto di Holm dallo Spezia per meno di 10 milioni di euro e investire sul classe 2000 svedese che in Serie A sta sorprendendo tutti per le sue qualità tecniche e fisiche. 1,91 m è dotato di grande senso di gol e assist anche sfruttando appunto la sua fisicità e la sua velocità. Diverso, invece, sarebbe l’investimento che dovrebbe fare la Juventus per il terzino belga del Borussia Dortmund che è in scadenza nel 2024.

