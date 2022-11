Importanti novità arrivano sul futuro di Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il portoghese avrebbe scelto il club con il quale firmare il prossimo gennaio, lasciando una volta e per tutte lo United dopo le vicissitudini delle scorse settimane.

Calciomercato, svolta Ronaldo: l’infortunio di Benzema “aiuta”

Il futuro di Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato sembra si stia per definire. E’ oramai questione di tempo prima che il desiderio del portoghese di lasciare il Manchester United si avveri. Le tensioni tra il fenomeno di Madeira ed i Red Evils verificatesi in estate si sono acutizzate nel corso della stagione, come confermato stesso dal portoghese nella scottante intervista rilasciata a Piers Morgan nelle scorse settimane.

Il cinque volte pallone d’oro ne ha avuto praticamente per tutti: dall’amico Wayne Rooney al tecnico ten Hag, per il quale di certo non ha speso parole d’elogio, passando per il Manchester United inteso come club in sé, per niente evolutosi a detta di Cristiano Ronaldo.

Gennaio si avvicina e con esso anche le possibilità di CR7 di lasciare una volta e per tutte il Manchester United, anche perché dopo quanto dichiarato difficilmente ci sarà possibilità di continuare a vestire la maglia dei Red Evils. Stando a quanto riportato da ‘Sport‘, con l’infortunio di Benzema si potrebbe palesare un incredibile ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo nel prossimo calciomercato.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Benzema infortunato: Ronaldo sogna il ritorno al Real

In questo contestassimo Mondiale non vi parteciperà Karim Benzema, dando seguito alla “maledizione” del pallone d’oro alla Coppa del Mondo, visto che il detentore di questo premio speciale non è mai riuscito a vincere un Mondiale.

Questo infortunio si ritorcerà ovviamente contro la Francia, visto che perde uno dei suoi top player, ma potrebbe incredibilmente favorire il futuro di Cristiano Ronaldo. Stando alle ultime notizie, infatti, il portoghese potrebbe tornare al Real Madrid nel prossimo calciomercato sfruttando l’infortunio di Benzema, proprio a sostituirlo visto che il problema fisico del 9 Blancos preoccupa e non poco Ancelotti e staff.

Secondo ‘Sport‘, infatti, CR7 si sarebbe offerto al club di Florentino Perez per soli sei mesi ma, visto che al numero uno del club di Madrid non sono mai piaciuti i ritorni, difficilmente potrebbe palesarsi questo trasferimento.

LEGGI ANCHE >>> Notizie Serie A: esonero annunciato, firma Ballardini

Calciomercato Ronaldo: tre ipotesi per il portoghese

Una cosa sola è certa nel futuro di Ronaldo, ovvero che da gennaio il portoghese non giocherà più nel Manchester United. Ad oggi sono tre le ipotesi per il futuro di Ronaldo nel prossimo calciomercato: MLS, Sporting Lisbona o Chelsea. Solo dopo il Mondiale si scoprirà dove giocherà CR7 , ma chissà se, solo per questa volta, Florentino Perez non possa fare un’eccezione e riaccogliere il portoghese a Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Lazio: colpo Parisi