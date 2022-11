Arnautovic vuota il sacco: rivelazione di calciomercato sull’addio al Bologna

Marko Arnautovic non si nasconde in merito a quello che potrebbe essere il suo trasferimento, magari anche nell’imminente sessione di calciomercato, ora che la Serie A si è fermata e riprenderà solo quando sarà aperta la sessione invernale di mercato.

Calciomercato, addio Arnautovic? La rivelazione sulla destinazione

Il bomber austriaco ha parlato, senza nascondersi poi troppo, in merito alle sue ambizioni. Non dimentica il Bologna, ma lo “mette da parte” di fronte a quelli che sono i rumors che lo riguardano.

C’è stato infatti un momento preciso, nella scorsa estate, in cui l’attaccante del Bologna che è in lotta per la classifica marcatori in Serie A con Victor Osimhen, ha rischiato appunto di salutare i felsinei.

Una scelta di cuore, quella di restare a Bologna, ma una proposta per lui è irrinunciabile o quasi. Marko Arnautovic ha parlato del Manchester United, club che non avrebbe paragoni con nessun altro. L’attaccante era infatti un obiettivo dei Red Devils e lui ne ha parlato di quello che è il motivo che lo spingerebbe ad accettare o rifiutare la stessa proposta del club britannico.

Mercato Bologna, senti Arnautovic: “Il Manchester United è in cima all’universo”

Racconta di quanto è stato difficile, per lui, restare al Bologna. Non perché stesse male nella città italiana e nel club che stanno cullando il suo talento, in un momento di enorme forma della sua carriera, ma per il blasone che ha lo United stesso. Marko Arnautovic ha svelato il retroscena della sua scelta, dopo le voci di calciomercato legate al Manchester United e con l’addio al Bologna. Lo ha fatto ai microfoni di Laola1, rivelando tutto: “Lo United mio ha cercato, non solo una volta ed è stato difficilissimo restare in Italia, la mia famiglia voleva tornare in Inghilterra. Lo dico, per me lo United è in cima all’universo, il Bologna non lo è come nome. Ma qui è tutto calmo, non vivo stresso, ho tempo da dedicare per me e questo mi aiuta e mi fa bene”.

Ultime Bologna, i numeri di Arnautovic in rossoblu

Si è ritrovato, un giro immenso fatto da Arnautovic dall’Inter e poi al ritorno in Serie A, con la maglia del Bologna. Ora si gode il suo bomber il club felsineo e i numeri sono importantissimi. Fino ad ora ha trovato la bellezza di 8 gol e 1 assist in 13 partite giocate in Serie A. Numeri da bomber vero.

