Mondiali 2022: giocatore sovrappeso, lo fanno fuori 💣​

Arrivano importanti notizie riguardo quello che sarà il Mondiale che inizierà nelle prossime ore in Qatar. Tante Nazionali lottano per vincere e c’è chi si candida tra le sorprese.

Mondiali: tifosi contro un calciatore

Incredibile quello che sta accadendo sui social in queste ore prima del Mondiale. Sarebbe nata una vera e propria rivolta contro un calciatore di una delle migliori Nazionali che scenderà in campo nei prossimi giorni. Un torneo nato tra le tante polemiche già dall’assegnazione fino ad arrivare alle proteste incessanti per le tantissime morti (oltre 6500) dei lavoratori che sono stati ‘sfruttati’ e non messi in condizioni sicure per la costruzione degli impianti per questo primo Mondiale in Medio Oriente che si svolgerà in Qatar.

La Nazionale dei Diavoli Rossi scenderà in campo contro Canada, Marocco e Croazia in un girone abbastanza alla portata per poter provare a passare alla fase ad eliminazione diretta e poi arrivare più in fondo possibile come outsider del torneo che si svolgerà in Qatar.

Intanto, la Nazionale del Belgio ha Eden Hazard che sarebbe in sovrappeso con i tifosi che si sono scagliati contro il giocatore.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Belgio: Hazard in sovrappeso e attacco

Al Real Madrid non gioca e lo stesso è stato convocato dal CT Martinez per il Mondiale ma su Eden Hazard sono tante le polemiche riguardo la sua condizione fisica. Nelle ultime ore ha giocato l’amichevole pre-Mondiale contro l’Egitto persa dal Belgio e i tifosi si sono subito scatenati.

Critiche e brutti messaggi social contro il giocatore che ora dovrà provare a riscattarsi. Intanto, in tanti hanno chiesto la sua esclusione dalla formazione del Belgio per affrontare questo Mondiale in Qatar.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Roma: Abraham già via

Mondiale: ultima chiamata per Hazard

Eden Hazard sa benissimo che il Mondiale in Qatar è l’ultima sua chiamata per dimostrare ancora una volta il suo valore e provare a riscattarsi dopo anni terribili al Real Madrid. L’obiettivo è anche quello di trovare una nuova squadra che punti su di lui visto che è in scadenza 2024 ma il Real vuole mandarlo via già entro la prossima estate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brilla in Ligue 1: andrà in Serie A