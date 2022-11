Juventus, colpo Mudryk: annuncio del ds dello Shakhtar 💥

La Juventus sta studiando il colpo per il calciomercato di gennaio e per l’estate. In questa prima parte di stagione la squadra non ha girato benissimo e la società vuole intervenire sul mercato per evitare spiacevoli eventi futuri.

Calciomercato Juventus, colpo Mudryk: le ultime

La dirigenza della Juventus sta pensando di migliorare la rosa dopo il Mondiale. Già si pensa al calciomercato – sia di gennaio che estivo – e ai possibili nuovi innesti: sarà molto importante anche liberarsi di esuberi e di ingaggi pesanti che non fanno pienamente al caso di Massimiliano Allegri. La rosa oggi sembra già completa e in netta ripresa rispetto all’inizio della stagione, nonostante i risultati del primo periodo siano stati altamente insufficienti.

I continui e importanti infortuni di Pogba, Chiesa e Di Maria costringono la Juventus a guardare al calciomercato. Allegri si è lamentato della rosa messa a disposizione dalla società ad inizio anno e già a gennaio vorrebbe volti nuovi pronti per la Juve.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus è interessata a Mykhaylo Mudryk dello Shakhtar Donetsk. Il talento ucraino si sta mettendo in mostra con una stagione di altissimo livello e il suo profilo è finito nei radar dei bianconeri per il futuro.

Calciomercato Juve, Mudryk non si chiude: svelata la verità

Mykhaylo Mudryk è uno dei nomi che la Juventus sta sondando sul calciomercato per il futuro. Il giovane talento ucraino dello Shakhtar è anche il simbolo della rinascita del Paese dopo (e durante) il conflitto bellico che sta mettendo in ginocchio tutti i cittadini.

La Juve si è messa sulle tracce di Mudryk e pensa di affondare il colpo già per gennaio. Un nuovo esterno che possa sostituire Angel Di Maria per il presente e, soprattutto, per il futuro, sarebbe vitale per proseguire la stagione nel migliore dei modi e iniziare a costruire un futuro roseo.

Il direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk, Carlo Nicolini, ai microfoni di tuttojuve.com ha parlato del futuro di Mudryk, escludendo i bianconeri.

“Mudryk è un fenomeno, un grande prospetto per il futuro, e a lui si sono interessate grandissime società come la Juventus. Con i bianconeri non ci sono mai stati contatti o trattative dirette. I top club lo stanno seguendo, la Champions League è stata una vetrina ancor più importante per mostrare il suo valore”.

Juvetus su Mudryk, il ds dello Shakhtar: “Solo voci”

La Juventus è interessata a Mudryk ma non ha ancora prodotto un’offerta. Il direttore sportivo del club ucraino ha svelato la verità sul futuro del classe 2001.

“Adesso sarà il momento di riprendere i contatti con la società, il procuratore e il ragazzo stesso per vedere se qualcuno inizierà una trattativa. Per il momento Mudryk è concentrato solo ed esclusivamente sulle ultime due giornate di campionato. È un grandissimo professionista, lascerà a chi di dovere queste voci. Poi con la pausa, vedremo se succederà qualcosa o meno”.

