Inter: lo convince il DS 💣​, si trasferisce subito in Spagna

Ultimissime di calciomercato sul trasferimento del tesserato dell’Inter che è pronto a lasciare il club italiano per iniziare una nuova avventura in Spagna. Arriva la notizia che conferma tutto direttamente dai colleghi.

Calciomercato Inter: va via a gennaio

Il progetto dell’Inter è pronto a subire delle modifiche in vista delle prossime settimane. Ci sono i Mondiali in Qatar che aiuteranno le società a programmare quelle che sono le strategie anche di mercato per i prossimi mesi. La stagione in corso è ancora lunga e l’Inter dovrà provare a rimontare sul campo con Inzaghi che ha già la rosa giusta a disposizione per farlo. Intanto, il club dovrà provare a rientrare pian piano dalla grossa perdita economica che ha colpito la società di Suning. Per farlo sarà necessario anche cedere dei giocatori non più utili al progetto tecnico dell’allenatore. Diverse le scelte già prese dalla società che ha parlato con alcuni giocatori disposti ad andare via e ripartire con nuove esperienza.

Tra questi ci sarebbe un centrocampista difensivo che può lasciare l’Inter e andare a giocare in Spagna già in questa stagione. Ormai sente di non avere più la fiducia della società e dell’allenatore e per questo dopo i Mondiali può pensare di andar via a gennaio.

Il Siviglia è pronto a comprare Gagliardini dall’Inter nel mercato di gennaio.

Inter: Gagliardini al Siviglia

Il Siviglia vuole completare l’acquisto di Gagliardini a gennaio per andare a rinforzare la squadra da affidare a Jorge Sampaoli. Tra gli acquisti per gennaio c’è anche il centrocampista dell’Inter che piace motlo al ds Monchi e all’allenatore che possono risultare decisivi per il colpo.

Siviglia: Monchi convince Gagliardini

Entra in scena il direttore sportivo del Siviglia Monchi per convincere Gagliardini a lasciare l’Inter e trasferirsi in Spagna. Il direttore sportivo del Siviglia vuole piazzare il colpo. Come confermato da Mundo Deportivo l’Inter non lo lascerebbe partire per meno di 6 milioni di euro. Per questo il ruolo di Monchi sarà fondamentale, visto che il Siviglia vuole chiudere l’acquisto in prestito per il resto della stagione e, in base a questo, valuterà se sottoscrivere un’eventuale opzione di acquisto o optare per altre opzioni di mercato in estate. Il contratto del giocatore scade nell’estate 2023 e, se l’Inter non dovesse accettare il prestito, potrebbe rinnovare per un altro anno il suo contratto.

