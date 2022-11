Serie A: cambia ancora squadra, ora firma con l’Inter 💣​

Notizie di calciomercato che riguardano l’Inter che è pronta a beffare i club di Serie A e portare in rosa il giocatore. Il club nerazzurro sta già lavorando per poter completare l’operazione il prima possibile.

Calciomercato Inter: colpo in Serie A

Il giocatore continua ad essere uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A ed è pronto a cambiare maglia. Una scelta che deluderebbe molto i tifosi e la società nel vedere il calciatore andare a giocare per l’Inter. Sarà decisivo il termine di stagione per il possibile completamento dell’operazione. La società italiana di Milano però non è l’unica interessata a lui, infatti, sono molti i club che pensano di poter investire su di lui la prossima estate. Ora c’è anche già il prezzo fissato del suo attuale club che pensa a quanto potrebbe incassare da una sua partenza.

Cambiamenti in arrivo in Serie A in vista della prossima stagione. Perché l’Inter già sa che perderà dei pezzi in diversi reparti e allora si sta portando avanti con il lavoro per provare a chiudere degli affari che possano tenere alto il livello della rosa. Diversi i giocatori messi in lista e nel mirino da Marotta e Ausilio e tra questi c’è anche il calciatore dei friulani.

L’Inter è pronta ad acquistare Rodrigo Becao dall’Udinese per migliorare la difesa.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Inter: Becao nel mirino

Skriniar e De Vrij con ancora un futuro incerto e allora l’Inter pensa di acquistare Becao dall’Udinese per migliorare il reparto difensivo. Il centrale brasiliano è considerato ormai da anni uno dei migliori nel suo ruolo con il club friulano. Tante ottime prestazioni anche contro le big e i migliori attaccanti. Per questo è entrato nel mirino dei nerazzurri. Ma, come riporta Tuttosport, non sarà facile per l’Inter comprare Becao perché anche Torino, Everton e Fenerbahce pensano a lui per la difesa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Inter: Gagliardini al Siviglia

Becao Inter: il prezzo fatto dall’Udinese

Il contratto del capitano dell’Udinese è in scadenza nel 2024 e il club valuta Becao 12 milioni con l’Inter che proverà a chiudere per 10 o anche meno provando ad inserire qualche clausola o qualche contropartita tecnica al club dei Pozzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mondiale 2022: giocatore sovrappeso, lo fanno fuori