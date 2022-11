Roma: Abraham va già via, svelato il nuovo club 💣​

Arrivano sviluppi di mercato che riguardano il possibile addio del calciatore della Roma in vista dei prossimi mesi. Il giocatore ha deciso di dire addio al club italiano e provare una nuova esperienza.

Calciomercato: Abraham lascia la Roma

La Roma è pronta a un nuovo cambio nel progetto di Jose Mourinho in vista della prossima stagione. C’è la società giallorossa che rischia di perdere alcuni giocatori importanti se non dovesse qualificarsi alla prossima Champions League. Infatti, il club allenato dal tecnico portoghese ha avuto un contraccolpo a livello di punti nelle ultime settimane e ora dovrà rimontare per provare ad arrivare a fine anno tra le prime quattro. Senza questo tipo di obiettivo raggiunto allora molti giocatori proveranno ad andare via a fine anno. Ci sono diversi calciatori che piacciono molto all’estero e tra questi c’è l’attaccante inglese.

Il giocatore è finito nel mirino di molti giocatori, in particolare di uno che potrebbe perdere il proprio bomber che è contesto al momento tra Bayern Monaco e Manchester United. Infatti, in caso di eventuale cessione di Harry Kane il Tottenham potrebbe pensare di cambiare con diversi attaccanti che sono in lista di Paratici che possono essere messi a disposizione di Conte.

La Roma rischia di perdere Abraham che può firmare con il Tottenham la prossima.

Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA QUI

Tottenham: Abraham scelto

Come riportato dal quotidiano italiano Corriere dello Sport, il Totttenham è pronto ad acquistare Abraham dalla Roma. Il club inglese è seriamente interessato a prendere il giocatore la prossima estate durante la sessione di mercato prossima.

Tammy Abraham è un profilo che piace molto al Tottenham per la sua crescita nella Roma e perché conosce molto bene la Premier League. Il problema principale dell’operazione è il suo prezzo elevato, tenendo conto che José Mourinho si fida molto dell’attaccante inglese per essere il riferimento del suo progetto per molti anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Brilla in Ligue 1: andrà in Serie A

Tottenham: Kane lascia il posto ad Abraham

Harry Kane sarebbe disposto a chiedere la sua partenza la prossima estate se il Tottenham riuscisse a trovare il sostituto con Abraham della Roma che è il primo indiziato nella lista.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato: andrà all’Inter