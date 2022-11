Brilla in Ligue 1💥 ​A gennaio sarà in Serie A: l’annuncio di mercato 💣​

In una big del campionato italiano, in Serie A è pronto il grandissimo colpo per quanto riguarda il talento che sta facendo benissimo nel campionato francese.

Calciomercato Serie A, colpo a gennaio: l’annuncio

Sta facendo benissimo in Ligue 1, dopo quanto si era già visto in passato. Il talento del campionato francese potrebbe finire in Italia, ora che il campionato è fermo ed è tempo di pensare già a quello che è il futuro, legato proprio alla sosta invernale.

Era stato accostato al Genoa in passato, ora il calciatore può ambire ai club di Serie A che disputano le manifestazioni europee. Dopo la beffa Genoa, perché il calciatore non è praticamente mai arrivato, viene svelata la possibile destinazione del calciatore dell’Angers.

In Serie A ci sono diversi club, ai vertici, pronti a far follie per Nabil Bentaleb: il talento algerino è un obiettivo di calciomercato del Milan. I rossoneri, tra l’altro, dovranno far fronte alla fortissima concorrenza che arriva sull’ex Schalke 04, perché su di lui ci sarebbe l’interesse anche di Inter e Juventus.

Mercato Milan, colpo Bentaleb: la notizia

Ha totalizzato già 2 gol e va ricordato che è un centrocampista, l’obiettivo di mercato del Milan, Nabil Bentaleb. Secondo i colleghi di Foot Mercato, sarebbe tra i primi nomi per il calciomercato invernale, il calciatore dell’Angers. Il club francese, di fronte ad un’offerta importante, potrebbe cedere lo stesso calciatore, che farebbe da validissima alternativa in rossonero, del centrocampo a due composto da Bennacer e Tonali. Sembra non aver convinto Adli, che non ha praticamente quasi mai trovato spazio. Con Krunic e Pobega, senza dimenticare il quasi mai usato Bakayoko, il Milan andrebbe a ricostruire la propria mediana.

Ultime Milan, concorrenza italiana per Bentaleb

Come già sottolineato, Nabil Bentaleb piace e non poco al panorama calcistico italiano per il prossimo calciomercato. Stesso mercato invernale che dunque potrebbe vedere protagonista l’algerino, che finirebbe in una big d’Italia. Oltre al Milan, anche l’Inter ci pensa, come ipotetico sostituto di Gagliardini. Sullo sfondo, invece, resta vivo l’interesse della Juve.

