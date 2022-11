Calciomercato Juventus: colpo dall’Inter a gennaio 💣

La Juventus potrebbe pescare in casa Inter nel corso del mercato di gennaio. I bianconeri cercano rinforzi.

Mercato Juve: affare con l’Inter a gennaio

La Juve pronta a rinforzare il proprio organico. Viste le difficoltà di questo inizio di stagione, il ds della Juventus Federico Chierubini cerca rinforzi in vista del mercato di gennaio. I bianconeri hanno palesato difficoltà in difesa ed in mezzo al campo, per tale motivo la prossima sessione di calciomercato si annuncia caldissima.

Già un anno fa durante l’ultimo mercato di gennaio i bianconeri, con l’arrivo di Vlahovic, hanno dimostrato di essere pronti ad intervenire anche a stagione in corso per ritoccare la rosa. Lo stesso copione potrebbe ripetersi nel corso del mercato del 2023.

Secondo le ultime indiscrezioni in arrivo da Torino, nelle ultime settimane ci sarebbe stato un contatto tra la dirigenza dell’Inter e quella della Juventus per un difensore che presto potrebbe lasciare Milano.

Non sarà semplice per la Juventus convincere i nerazzurri a cedere un calciatore ad una diretta concorrente ma, come riportato da Juvelive, i bianconeri avrebbero raccolto informazioni su un “esubero”.

Secondo le ultime notizie in arrivo da casa Juve i bianconeri avrebbero chiesto all’Inter il cartellino di Robin Gosens, arrivato alla corte di Inzaghi lo scorso gennaio dopo l’esperienza all’Atalanta.

Juventus: idea Gosens per gennaio

Gosens, che sotto la guida di Gian Piero Gasperini aveva incantato mezza Europa nonostante il suo arrivo in Italia da semisconosciuto, non ha convinto con la maglia dell’Inter.

Il tedesco si era guadagnato a Bergamo anche la convocazione in nazionale, ma a Milano le cose sono cambiate. Gosens non ha mai convinto del tutto anche a causa di diversi problemi fisici. Per questa ragione Robin Gosens sembrerebbe esser finito sul mercato nelle ultime settimane. L’Inter, a margine della trasferta di Champions League a Monaco di Baviera, avrebbe avuto diversi incontro con club tedeschi.

Il terzino piace a Borussia Dortmund, Wolfsburg ed Eintracht Francoforte, oltre al Bayer Leverkusen, che aveva provato a prenderlo il in estate ma occhio anche alla Juventus.

Inter: la richiesta alla Juve per Gosens

L’Inter ha pagato Gosens quasi 28 milioni di euro. Una cifra importante che i nerazzurri non sembrano disposti a perdere. La Juventus avrebbe offerto per Gosens all’Inter un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Offerta che, ad oggi, l’Inter non avrebbe ritenuto congrua.

