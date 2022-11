La più Grande occasione per la Juventus🏆, nasce da un umiliazione 🥴 storica ⚽

È proprio nei momenti più bui che può accadere qualcosa di sorprendente. E così la Juventus di Max Allegri si trova a dover sfruttare una chance veramente importante.

I bianconeri hanno iniziato la stagione con qualche difficoltà di troppo tra un campionato dove a oggi sono fuori dalla zona europea e in Champions League dove l’eliminazione brucia molto con cinque sconfitte in sei gare di cui una scioccante contro il Maccabi Haifa.

In estate si era parlato di una squadra straordinaria che sarebbe stata in grado di vincere tutti. Aveva sorpreso l’arrivo di Paul Pogba a parametro zero in grado di dare cosa mancava a centrocampo. Era arrivato poi Angel Di Maria campione internazionale che avrebbe spostato gli equilibri davanti. Inoltre si avviava al rientro Federico Chiesa dopo un lungo infortunio. Un problema dietro l’altro che ha condizionato il mondo bianconero.

Poi improvvisamente tutto si è rotto perché Paul Pogba si è infortunato gravemente, e a oggi non è ancora rientrato, Angel Di Maria tra problemi fisici e squalifiche ha giocato pochissimo e Federico Chiesa è tornato solo oggi. La squadra che Allegri aveva in mente non è stata mai a disposizione e da lì sono arrivati i problemi. Ora però i bianconeri sono consapevoli che hanno una grandissima opportunità verso la seconda parte di questa stagione.

La Juventus ha una grande chance verso il futuro

La Juventus di Max Allegri ha sicuramente una grande chance verso il futuro, in una seconda parte di stagione dove potrebbe accadere di tutto considerando anche quanto cambierà gli equilibri il Mondiale in Qatar. In campionato la situazione non è poi così tragica anche se il Napoli primo è lontano dieci punti, ma si potrà fare qualcosa di molto importante verso una stagione che da deludente potrebbe diventare sorprendente.

L’Europa League è infatti un’occasione da prendere al volo. Ricordiamo che la squadra bianconera non vince niente in Europa dal 1997 quando contro il Paris Saint German si aggiudicò la Supercoppa Europea. Sicuramente poi ci si troverà di fronte a squadre alla portata anche se nella competizione si potranno poi affrontare Barcellona, Arsenal e Manchester United tra le altre. Non sarà la Champions League, ma di sicuro ci si troverebbe a vincere una competizione europea cambiando una stagione da disastrosa a molto interessante e che regalerebbe al pubblico delle belle soddisfazioni in attesa della rinascita definitiva.