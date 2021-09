Roma: infortunio pesantissimo, arriva l’annuncio sui tempi di recupero

Pessime notizie per la Roma di Josè Mourinho dalle Nazionale. Uno dei big si è infortunato nel corso dell’ultima gara.

Notizie Roma: infortunio per un titolare, arriva l’annuncio sui tempi di recupero

La Roma spera di riabbracciare l’intero organico dopo la sosta per le Nazionali. I giallorossi aspettano il rientro dei calciatori per il prossimo impegno di campionato.

Dopo lo stop di Leonardo Spinazzola durante Euro 2021 con la Nazionale italiana, si è infortunato anche il suo sostituto. Vina, infatti, si è fermato nel corso dell’ultima gara della Nazionale uruguaiana.

Viña aveva abbandonato il campo durante la partita Perù-Uruguay, valida per le qualificazioni al mondiale di Qatar 2022. Il terzino sinistro era uscito dal campo per un problema di tipo muscolare. Si è temuto subito il peggio per il calciatore. Lo staff medico della Celeste però dopo i primi esami strumentali ha comunicato alla Roma che non c’è alcuna lesione alla coscia destra. Un sospiro di sollievo per la Roma che a questo punto potrà contare già dalla prossima gara sul calciatore.

Vina di nuovo in campo, parola di Tabarez

Oscar Tabarez, commissario tecnico dell’Uruguay, in conferenza stampa ha parlato delle condizioni del terzino sinistro della Roma Matias Vina rassicurando il club capitolino sulle condizioni:

«Vina sta assolutamente bene. Ha avuto quel problema che lo ha fatto uscire contro il Perù, il giorno dopo la gara si è sottoposto subito a risonanza magnetica ed è venuto fuori che il calciatore sta bene. È stata una mia decisione quella di non mandarlo in campo. Ci sembrava opportuno che riposasse così da essere pronto per la prossima gara».

Roma: recupera anche Spinazzola

Vina sarà il titolare della corsia di sinistra fino al recupero di Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro italiano dovrebbe tornare in campo a gennaio anche se il calciatore ha già annunciato di voler provare a forzare i tempi.