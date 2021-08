Calciomercato Roma: colpo dal Fulham, Milan beffato

La Roma pronta a chiudere un colpo di mercato in barba anche al Milan. Il club capitolino, anche grazie a Mourinho, starebbe anticipando tutti

Calciomercato Roma: Milan al palo, ci pensa Mourinho

Josè Morinho docet. Il club giallorosso pronto ad anticipare il Milan per piazzare il colpo di mercato dal Fulham L’allenatore del Milan Stefano Pioli è consapevole della necessità di rinforzare l’organico. I rossoneri hanno bisogno di una rosa larga per disputare al meglio la prossima Champions League.

Per questo motivo il Milan aveva messo nel mirino André-Frank Zambo Anguissa (25 anni) ex calciatore del Villarreal. Oggi il centrocampista camerunese difende veste i colori del Fulham, in Inghilterra, ma il club inglese è retrocesso. Per questa ragione Anguissa è un’occasione di mercato per Milan e Roma.

Tutte le news sul calciomercato italiano e e non solo: CLICCA QUI!

Anguissa lascerà il Fulham

Come detto il Fulham non è rimasto in Premier League. Per tale motivo Anguissa dovrebbe giocare il prossimo anno in English Football League (EFL).

Per propiziare l’addio del calciatore i rappresentante di Zambo Anguissa avrebbero proposto il calciatore anche all’AS Roma. Il club giallorosso, che cerca un mediano di qualità, valuta anche altre soluzioni dopo l’addio a Xhaka. Mourinho potrebbe anche decidere di utilizzare Pellegrini o Villar in quella posizione di campo.

Roma: Mourinho segue Anguissa

Come detto Anguissa è stato proposto a Roma e Milan. In rossonero, nel centrocampo a due di Stefano Pioli, Anguissa potrebbe giocare con maggiore continuità rispetto alla Roma che sta cercando ancora un’identità di gioco. Gli inglesi non lasceranno partire il giocatore per meno di 20 milioni anche se la volontà del ragazzo sembrerebbe quella di non rinnovare il contratto con il club.

Il Fulham vorrebbe tenere il calciatore e farne un uomo cardine nella risalita verso la Premier League. La Roma non si è ancora fatta avanti con un’offerta ufficiale e sta valutando la strategia giusta.

LEGGI: Colpo Isco, le ultime