Calciomercato: Isco in Italia, incontro fissato con una big

Finalmente Isco potrebbe sbarcare in Italia. Secondo le ultime voci di mercato il fantasista del Real Madrid sarebbe ad un passo dalla Serie A.

Calciomercato: Isco pronto per il Milan

Il Milan alla fine potrebbe convincere Isco ad abbracciare il suo progetto. Un colpo importante per età e caratura internazionale.

La missione del Real Madrid è sfoltire la rosa e per questo potrebbe cedere Isco a prezzi di saldo. Addirittura dalla Spagna circola voce che il giocatore sia stato offerto anche alla Juve pur di piazzarlo nel breve periodo. Il Milan potrebbe temporeggiare ulteriormente e farsi sotto negli ultimi giorni di mercato per avere cifre vantaggiose e non solo.

Questa per il Milan sarebbe una mossa rischiosa, poiché altre società nel frattempo potrebbero avvicinarsi al talento spagnolo che è ancora giovane. Fino ad ora non è partita nessuna trattativa con il Real Madrid per il calciatore con un altro club ma l’amichevole del Milan con il Real potrebbe cambaire le cose.

Il prezzo di Isco

Dopo aver toccato picchi di valutazione sul mercato di 100 milioni di euro, oggi Isco potrebbe arrivare al Milan per meno di 20, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il problema sarebbe lo stipendio da pagare al calciatore.

Mercato Milan: appuntamento per Isco

Il Milan incontrerà il Real Madrid a Klagenfurt, dove le due società s’incontreranno per l’amichevole di domenica (ore 18.30) e dove potrebbe andare in scena un vertice per il prossimo mercato.

Il Milan pensa a Isco ma non solo. Occhio anche a Dani Ceballos, altro trequartista in uscita. Dopo l’esperienza all’Arsenal lo spagnolo vorrebbe riscattarsi a Madrid, ma è altrettanto consapevole di essere una pedina marginale nel progetto di Carlo Ancelotti e vuole andare via prima della scadenza del sui contratto nel 2023. Stesso discorso per Alvaro Odriozola, al centro dei colloqui con il Milan che però lo valuta solo come alterntiva a Diogo Dalot dal Manchester United, ma Odriozola potrebbe essere un tassello da prendere in prestito a fine mercato.

