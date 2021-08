Calciomercato Torino: Belotti conteso da due big, Cairo vacilla

Addio sicuro da parte di Andrea Belotti al Torino. Il calciatore granata è in questo momento conteso da due club importanti.

Calciomercato Torino: Belotti conteso da Siviglia e Zenit

Il Siviglia continua a lavorare per avere Andrea Belotti. Il club andaluso vuole la punta del Torino che è in scadenza tra un anno.

Tuttavia il club spagnolo ha cercato per diverse settimane di ingaggiare Joselu, attuale giocatore del Deportivo Alavés, tuttavia, la squadra basca non vorrebbe cedere la punta. L’ultima offerta che il Siviglia ha fatto per Joselu è di otto milioni di euro, cifra che non ha convinto gli spagnoli

Per questo motivo il Siviglia, come riportato da Fichajes.net, potrebbe tornare alla carica per Andrea Belotti, attuale attaccante del Torino.

Le sue buone prestazioni anche ad Euro 2020 rendono il calciatore molto appetito anche all’estero. Lo Zenit San Pietroburgo ha avviato trattative per avere il calciatore in Russia.

Zenit in vantaggio? Giocherebbe contro De Zerbi

Non sarebbe la prima volta di un calciatore importante italiano nello Zenit. Come accaduto con Criscito, anche lui nel giro della Nazionale, anche Belotti potrebbe finire in Russia per giocare con la maglia dello Zenit. A Siviglia, invece, ha già giocato il suo compagno di Nazionale Ciro Immobile che tuttavia non ha avuto fortuna.

Siviglia: Belotti non è l’unico obiettivo

Ma Andrea Belotti non è l’unico obiettivo di mercato del Siviglia per l’attacco. Il club andaluso starebbe anche accelerando per Joselu e l’operazione sarebbe più vicina che mai al completamento. Secondo Estadio Deportivo, l’accordo deve essere chiuso tra 8 e 10 milioni di euro, cifre che il Sevilla sarebbe pronto a spendere dopo la prima richiesta di 20 milioni di euro. Belotti costa almeno 30 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe essere raggiunta dallo Zenit e non dal Siviglia che in questo momento potrebbe giocare al risparmi visto il contratto in scadenza tra una stagione.