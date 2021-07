Calciomercato Lazio: Sarri vuole prenderlo dalla Juve

Sarri insiste, vuole il colpo dalla Juventus. Secondo le ultime notizie di mercato provenienti dalla Lazio, il tecnico Simone Inzaghi starebbe spingendo per avere un bianconero a Roma.

Calciomercato Lazio: Rugani il pallino di Sarri

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Maurizio Sarri starebbe spingendo al massimo per allenare alla Lazio Daniele Rugani.

Il centrale che era esploso in Serie A con la maglia dell’Empoli proprio di Sarri sarebbe ritenuto dall’allenatore il rinforzo in difesa ideale per la sua Lazio. Il calciatore è rientrato alla Juventus dal prestito al Cagliari ma il suo futuro non è stato ancora rivelato.

Rugani, come confermato diverse volte dal suo agente Davide Torchia, gradirebbe tornare a giocare con Sarri, ma la Juve in questo momento non avrebbe aperto alla sua cessione a titolo definitivo.

Tutte le news sul calciomercato italiano e e non solo: CLICCA QUI!

Lazio: il prezzo di Rugani

Dopo aver passato diverse stagioni alla Juve come riserva, Daniele Rugani lo scorso anno era stato ceduto dai bianconeri in Ligue 1. In Francia Rugani non aveva fatto benissimo tanto che a gennaio era tornato per giocare con il Cagliari. In Sardegna ha strappato una maglia da titolare con Semplici in panchina ma a fine anno Rugani è rientrato alla Juve.

I bianconeri non hanno ancora svelato il suo futuro ma il valore di Rugani si è abbassato nelle ultime stagoni. Per questo motivo oggi Rugani potrebbe lasciare Torino per meno di 10 milioni di euro.

L’investimento sarebbe alla portata per la Lazio di Lotito che cerca ancora rinforzi per la difesa a 4 di Sarri.

Juventus: il futuro di Rugani dipende da Demiral

Tuttavia la Juventus ha oggi un problema. Sarri sarebbe pronto a riaccogliere il difensore, avendolo lanciato ad in Serie A durante la sua esperienza all’Empoli. Non sono però ancora chiare le intenzioni dei bianconeri, che se dovessero cedere Demiral avrebbero necessità di trattenere Rugani a Torino per la prossima stagione senza investire nuovamente sul mercato.

LEGGI: Juve, va al Tottenham